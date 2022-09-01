Тюменская мастерица создает удивительной красоты ажурные изделия

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ажурные кружева на коклюшках плетет тюменская мастерица Елена Алякина. Это особый вид декоративно-прикладного искусства, когда узор создается с помощью специальных инструментов: валика, набитого опилками, и коклюшек (специальные деревянные палочки, на которые наматываются нити).

Этим видом творчества Елена мечтала научиться с детства. Еще в школе мама купила ей кружевной воротничок для формы, и девочка тщательно изучала рисунок и пыталась понять технику выполнения.

"Он, конечно, отличался от всех остальных, которые вязали крючком. Я завороженно смотрела на него, не могла налюбоваться. Позже в художественной школе изучали историю искусства и там тоже столкнулась с кружевом. Высший свет Испании, Италии ходил в кружевах, можно было сойти с ума от такой красоты. До сих пор мечтаю попасть в Венецию и познакомиться с их мастерицами, перенять опыт", - добавила она.

Для плетения на валик накалывается скол - эскиз технического рисунка, по которому плетут узор, их можно найти в Интернете, но более красивые и необычные приходится покупать у других мастериц. Коклюшки из дуба и березы Елена заказывает у тюменских мастеров, а вот из бука делают только вологодские умельцы. С 1 октября Елена учиться плести мальтийское кружево.

"Работать коклюшками нужно научиться. Не сразу получается с ними разобраться. Проводим общегородские мастер-классы для всех желающих. Приходят как дети, так и взрослые, многие проникаются этой темой и начинают плести, а кто-то даже боится прикоснуться к коклюшкам. Часто встречаются люди, кто всю жизнь мечтал заниматься плетением кружева, и мы осуществляем их мечту", - отметила Елена.

По ее словам, идет популяризация народного творчества и в частности плетения на коклюшках, но не хватает идейных людей, которые бы рассказывали об этом, показывали, учили молодых ребят.

"Плести можно все что угодно: воротнички, салфетки, жабо, косынки, шарфы, галстуки, шали, украшения, серьги, колье, вставки для платья и пальто. Создание кружева — это трудоемкое занятие, за день могу сплести 10 кв. см. Несложный воротничок плету месяц. Работа отнимает много времени, поэтому только в выходные или праздничные дни сажусь за любимое занятие. После работы всегда плету, потому что это придает силу и заряжает на новый день", - пояснила она.

Ирина Шемякина