Детский сад с блоком начальной школы возведут в поселке Прииртышский Тобольского района

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Изыскательские работы на участке, где планируется построить детский сад с блоком начальной школы, начались в п. Прииртышский. Новое здание образовательного учреждения рассчитано на 300 мест — 150 детей дошкольного возраста и 150 младших школьников, сообщает администрация Тобольского района.

Детский сад с блоком начальной школы построят по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора. Новый садик на 150 детей возведут и в с. Малая Зоркальцева. Уже согласовано техническое задание на его проектирование.

По региональной программе в рамках нацпроекта "Образование" заменят ветхие деревянные школы в Заболотье. Сейчас проектируют здания в с. Лайтамак, деревнях Иземеть, Ишменево, Топкинской, Чебурга и Тахтагул.

При поддержке правительства области в Тобольском районе открыты новые школы — в 2018 году в с. Малая Зоркальцева, в 2020 году в д. Епанчиной, в 2022 году в д. Хмелевой. Начато строительство школы в д. Овсянниковой.