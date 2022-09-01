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Памятник воеводе Даниле Чулкову установлен в Тобольске на набережной реки Курдюмка

Общество, 18:35 20 сентября 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В Тобольске установлен памятник основателю города воеводе Даниле Чулкову. Скульптурная композиция размещена в нижнем посаде Тобольска. Презентация проекта, которая состоялась 20 сентября, открыла цикл экскурсий для горожан, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

По словам главы Тобольска Максима Афанасьева, инициативу общественности поддержал исторический совет города, на его заседании было утверждено место размещения памятника - набережная реки Курдюмка. Памятник и новое общественное пространство вокруг него станет еще одной точкой притяжения в нижнем посаде для местных жителей и туристов.

Проект реализован в рамках программы развития городской среды "Тобольск настоящий", инициированной правительством Тюменской области, администрацией города Тобольска и компанией СИБУР.

Конкурс эскизов на создание памятника выиграл российский художник-концептуалист Сергей Титлинов.

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# Данила Чулков , Максим Афанасьев , Тобольск

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