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Более 500 кустарников и 900 многолетних растений высадили в сквере Карбышева в Тюмени

Общество, 16:23 26 сентября 2022

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Более 500 декоративных кустарников и многолетников высадили в сквере им. Героя Советского Союза, генерала Дмитрия Карбышева по ул. Полевой в Тюмени. Озеленение прошло в рамках реализации инициативного проекта, сообщает администрация города.

На мемориальной территории появились можжевельник казацкий, арония черноплодная, кизильник блестящий, чубушник венечный, сирень обыкновенная, спирея березолистная. Кроме того, здесь высадили более 900 декоративных многолетних растений: кроваво-красная гейхера и герань, красоднев гибридный, хоста подорожниковая, осака, ирис, бадан и астра.

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"Посадка цветов и кустарников шла в соответствии с предварительно разработанным дизайн-проектом озеленения. Инициатором проекта выступила тюменская региональная общественная организация "Ассоциация ветеранов силовых структур и оборонно-спортивных учреждений "Содружество"", — рассказали в администрации города.

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# инициативное бюджетирование , озеленение , скверы

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