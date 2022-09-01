Пузыреплодник, яблони и ель украсят двор на улице Волгоградской в Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

36 деревьев будут расти во дворе дома № 117 на ул. Волгоградской в Тюмени. В 2022 году эта территория преобразилась благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщает администрация города.

Здесь вырастут пирамидальные тополя, яблони Недзвецкого, березы, рябина и сирень, дерен и спирея, пузыреплодник Диабло, даже ель. Исполняющий обязанности руководителя управы Калининского административного округа Олег Савчук и директор службы заказчика по благоустройству КАО Иван Хохряков вместе с жителями и представителями управляющей компании высадили также несколько черемух.

По словам Олега Савчука, в 2022 году в Калининском округе благоустройство завершается в десяти дворовых территориях. Осенью на них запланировано не только новые посадки, но и обрезка деревьев.

"Выбирались те виды зеленых насаждений, которые хорошо приживаются в нашем климате. Решения принимались заранее: при разработке проектно-сметной документации учитывались пожелания жителей, мнение специалистов департамента городского хозяйства, которые рекомендовали красивые оптимальные породы, не требующие какого-то сверхъестественного ухода", — поделился он.