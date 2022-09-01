  • 29 сентября 202229.09.2022четверг
  • USD58,4485
    EUR55,7232
  • В Тюмени -3..-5 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Пузыреплодник, яблони и ель украсят двор на улице Волгоградской в Тюмени

Общество, 11:01 29 сентября 2022

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

36 деревьев будут расти во дворе дома № 117 на ул. Волгоградской в Тюмени. В 2022 году эта территория преобразилась благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщает администрация города.

Здесь вырастут пирамидальные тополя, яблони Недзвецкого, березы, рябина и сирень, дерен и спирея, пузыреплодник Диабло, даже ель. Исполняющий обязанности руководителя управы Калининского административного округа Олег Савчук и директор службы заказчика по благоустройству КАО Иван Хохряков вместе с жителями и представителями управляющей компании высадили также несколько черемух.

По словам Олега Савчука, в 2022 году в Калининском округе благоустройство завершается в десяти дворовых территориях. Осенью на них запланировано не только новые посадки, но и обрезка деревьев.

"Выбирались те виды зеленых насаждений, которые хорошо приживаются в нашем климате. Решения принимались заранее: при разработке проектно-сметной документации учитывались пожелания жителей, мнение специалистов департамента городского хозяйства, которые рекомендовали красивые оптимальные породы, не требующие какого-то сверхъестественного ухода", — поделился он.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# благоустройство , деревья

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:46 29.09.2022На участке улицы Волгоградской в Тюмени обновили дорожное покрытие
11:24 29.09.2022Учитель английского языка из Челябинска расскажет о наставничестве
11:13 29.09.2022Проекты по развитию креативных индустрий представят в Тюмени
11:01 29.09.2022Пузыреплодник, яблони и ель украсят двор на улице Волгоградской в Тюмени