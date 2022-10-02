Антон Богданов рассказал, кем ему нравится быть больше – актером или режиссером

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Режиссер фильма "Елки 8" Антон Богданов встретился с тюменцами в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в рамках кинофестиваля "Ноль плюс" 2 октября.

Встреча прошла в формате "вопрос-ответ". В 2021 году состоялась премьера фильма "Елки 8", одна из новелл которого была снята в Тюмени. Первый вопрос на встрече с режиссером слушатели задали про тюменцев, которые засветились в комедийной киноленте, про работу с ними.

"В наших регионах человек открыт, не избалован количеством предложений. Он искренне и до конца, на 120 процентов, выполняет свою задачу. Особенно это видео по детям. Мы все время ищем ребят для съемок в регионах. А бывает, приходят избалованные парни, рассказывают, что они снимались в разных рекламных роликах. Я говорю: "Спасибо твоей маме, она тебе все испортила, можешь идти домой". Потом мама бежит и спрашивает: "Почему вы его не взяли? Его постоянно снимают". Потому и не беру, что постоянно снимают. Ребята в регионах всегда отзывчивые. А о тюменцах у меня самые положительные отзывы", – сказал Антон Богданов.

Также слушатели интересовались, как Антон Богданов стал актером, процессом съемок фильма "Огонь", какая обстановка ему нравится на съемочной площадке.

Отдельно гость остановился на вопросе о том, кем ему нравится быть больше – актером или режиссером. Он признался, что долго шел к режиссуре, и, наверно, изначально хотел быть им.

"Я просто не мог набраться смелости снимать сам. Режиссер – это человек на опыте. Что ты в 18 лет расскажешь в кино? Я уверен, что образование кинорежиссера должно быть вторым. Человек должен что-то понять. Должен быть бэкграунд. Особенно, снимая детское кино, нужно думать и понимать, что сказать поколению. Фильмом можно как научить, так и уничтожить. Я пришел к режиссуре, надеюсь, останусь в ней надолго. Уже как-то наигрался в кино", – поделился Антон Богданов.

Отметим, на кинофестивале "Ноль плюс" представят новый фильм Антона Богданова "Иван Семенов: школьный переполох". Он снят в Перми. В комедийной киноленте рассказывается история хулигана и фантазера, которого за плохое поведение переводят из элитной частной гимназии в обычную школу на окраине города. Это второй фильм для детей, который снял Антон Богданов. Премьера пройдет в рамках открытия фестиваля в ДК "Нефтяник", которое стартует 2 октября в 18 часов. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова