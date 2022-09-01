Танцы, кино и мастер-классы организуют для пожилых тюменцев 1 октября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Танцевальная ретро-площадка с духовым оркестром, показ фильма "Волга-Волга", мастер-класс по оздоровительной гимнастике цигун и другие события пройдут в Тюмени в рамках областного форума "На 55 с плюсом!" 1 октября.

Как сообщили в информационном центре правительства Тюменской области, мероприятия приурочены к Международному дню пожилых людей. Площадками для их проведения станут Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, ТРЦ "Гудвин", Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева, драматический театр, дворец творчества и спорта "Пионер" и набережная.

В 10 часов на территории у дворца творчества и спорта "Пионер" всех желающих ждут на занятие по цигун. В 14 часов на набережной стартует осенний "День здоровья" с мастер-классом по скандинавской ходьбе.

В музейном комплексе в 12 часов покажут фильм "Волга-Волга" 1937 года выпуска. В это же время горожане смогут посетить выставки. Для этого необходимо получить билет у администратора. С 14 часов в музыкальной гостиной начнут выступать творческие коллективы города.

Трансляции с разных интерактивных площадок организуют в сообществе регионального департамента социального развития во ВКонтакте. Центральным событием дня станет телемарафон "Время старших" на телеканале "Тюменское время" (21 канал кабельного телевидения), который состоится с 12 до 15 часов.