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Тюменские пенсионеры покажут, на что способны, на праздничном телемарафоне

Общество, 09:09 30 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Телемарафон, приуроченный к празднованию Международного дня пожилых людей, проведут в Тюменской области 1 октября. Старшее поколение расскажет, в каких проектах оно участвует и чему смогло научиться.

Об этом в прямом эфире сообщила заместитель директора регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации Светлана Малахова.

"Телемарафон мы проводим не первый год. Он состоится в формате онлайн. Покажем, насколько интересное старшее поколение, насколько оно отличается от всех, на что оно способно. Пожилые люди действительно предстанут в новом свете, продемонстрируют, какие они рисковые", — поделилась она.

Кроме того, в прямом эфире расскажут о проектах, связанных с активным долголетием.

Отметим, в Тюменской области активно развиваются неформальные виды образования для старшего поколения, социальные проекты, которые помогают продлить активное долголетие, обеспечить достойный уход и безопасность для пожилых людей. Во всех видах инициатив в регионе участвуют около 60 тыс. людей старшего возраста.

Телемарафон будут транслировать на канале "Тюменское время" с 12 до 15 часов. Одновременно его продублируют в социальных сетях.

Инна Пахомова

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# Международный день пожилых людей , пенсионеры , пожилые люди , старшее поколение

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