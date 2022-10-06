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Корпус детского сада "Крепыш" в центре Тюмени готов принять воспитанников

Общество, 14:11 06 октября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Корпус "В" дошкольного отделения школы № 89 на ул. Мельничной, 80 в Тюмени впервые после капитального ремонта примет детей на следующей неделе. Здесь разместят около 350 юных тюменцев.

Глава города Руслан Кухарук во время выездного совещания прошел по корпусу вместе с директором школы № 89 Лилией Джумко.

Загруженность садика будет достаточной, уверена директор. На данный момент с родителями подписано 250 договоров. Основная часть детей, которые посещали детсад до ремонта, восстановились. В целом здесь сформируют 13 групп, из которых 12 - полного дня, одна - группа кратковременного пребывания для малышей. Разрешительная документация практически вся готова. Остается дождаться заключения управления Роспотребнадзора.

Для обновленного детского сада закупили яркую мебель хорошего качества. Стены украшены веселыми персонажами.

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"Приобрели кроватки-трансформеры - их можно легко разложить и убрать, тем самым в помещении освобождается пространство для игр. Нам повезло с поставщиком мебели из Санкт-Петербурга, она очень качественная и красивая. Сегодня мы практически полностью обеспечены учебно-наглядными, игровыми пособиями, игрушками. Наши российские, в том числе и тюменские, поставщики полностью решили наши проблемы. Так, все детское белье получено от тюменских предприятий. Сегодня мы готовы принимать детей", - поделилась Лилия Джумко.

У каждой группы будет отдельная приемная и кухня. Есть санитарная комната. На кухне Руслану Кухаруку показали современное оборудование. Специалисты уже протестировали технику. В команде у повара-бригадира Ольги Мищенко - трое человек, готовых приступить к работе.

К открытию уже подготовили праздничное мероприятие.

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Остальные три блока ждет капитальный ремонт во вторую очередь. Работы активно ведутся. Составлен график их выполнения. "Основной объем работ, который нужно провести летом, выполнен. Закрывается контур. Это поможет в холодный период времени выполнять отделочные работы непосредственно в самом здании", - сказал после осмотра объекта Руслан Кухарук.

Всего в дошкольном отделении школы № 89 способны сформировать 28 групп. Это один из самых больших садиков Тюмени - он рассчитан на 28 групп, подчеркнула Лилия Джумко. При введении в эксплуатацию всех блоков учреждение сможет принять до тысячи детей.

Инна Пахомова

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# благоустройство , детские сады , капитальный ремонт

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