Корпус детского сада "Крепыш" в центре Тюмени готов принять воспитанников

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Корпус "В" дошкольного отделения школы № 89 на ул. Мельничной, 80 в Тюмени впервые после капитального ремонта примет детей на следующей неделе. Здесь разместят около 350 юных тюменцев.

Глава города Руслан Кухарук во время выездного совещания прошел по корпусу вместе с директором школы № 89 Лилией Джумко.

Загруженность садика будет достаточной, уверена директор. На данный момент с родителями подписано 250 договоров. Основная часть детей, которые посещали детсад до ремонта, восстановились. В целом здесь сформируют 13 групп, из которых 12 - полного дня, одна - группа кратковременного пребывания для малышей. Разрешительная документация практически вся готова. Остается дождаться заключения управления Роспотребнадзора.

Для обновленного детского сада закупили яркую мебель хорошего качества. Стены украшены веселыми персонажами.

"Приобрели кроватки-трансформеры - их можно легко разложить и убрать, тем самым в помещении освобождается пространство для игр. Нам повезло с поставщиком мебели из Санкт-Петербурга, она очень качественная и красивая. Сегодня мы практически полностью обеспечены учебно-наглядными, игровыми пособиями, игрушками. Наши российские, в том числе и тюменские, поставщики полностью решили наши проблемы. Так, все детское белье получено от тюменских предприятий. Сегодня мы готовы принимать детей", - поделилась Лилия Джумко.

У каждой группы будет отдельная приемная и кухня. Есть санитарная комната. На кухне Руслану Кухаруку показали современное оборудование. Специалисты уже протестировали технику. В команде у повара-бригадира Ольги Мищенко - трое человек, готовых приступить к работе.

К открытию уже подготовили праздничное мероприятие.

Остальные три блока ждет капитальный ремонт во вторую очередь. Работы активно ведутся. Составлен график их выполнения. "Основной объем работ, который нужно провести летом, выполнен. Закрывается контур. Это поможет в холодный период времени выполнять отделочные работы непосредственно в самом здании", - сказал после осмотра объекта Руслан Кухарук.

Всего в дошкольном отделении школы № 89 способны сформировать 28 групп. Это один из самых больших садиков Тюмени - он рассчитан на 28 групп, подчеркнула Лилия Джумко. При введении в эксплуатацию всех блоков учреждение сможет принять до тысячи детей.

Инна Пахомова