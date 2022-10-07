В Тюмени серебряные волонтеры на один день станут кузнецами

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Шесть тюменок - серебряных волонтеров - познакомятся с древним ремеслом в Музее кузнечного мастерства (ул. Воронинские горки, 182/2) 8 октября. Встреча с мастером пройдет в рамках проекта "Бабушка меняет профессию".

Пенсионерки придут на одно занятие кузнечного мастрества, где попробуют себя в роли кузнецов, расплавят металл и создадут изделие. Занятие пройдет в формате мастер-класса по ручной ковке металлической конструкции "Золотое сечение" с использованием отбойного молота.

"Каждый год проект посвящен опеределенной профессии. В этом сезоне серебряные волонтеры узнают о кузнечном мастерстве. В прошлом году они учились быть машинистами с сотрудниками РЖД. В 2023 году их ждет что-то оригинальное. Благодаря проекту пенсионерки получают новый опыт, могут развлечься, развеяться", - рассказали в региональном центре активного долголетия, геронтологии и реабилитации.

Запись на проект "Бабушка меняет профессию" завершилась. Инициатива реализуется в рамках областной акции "Пусть осень жизни будет золотой…", приуроченной к Международному дню пожилых людей.

Инна Пахомова