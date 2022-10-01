Более 7,5 млн рублей на покупку новых книг получат библиотеки Тюменской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

16 тыс. новых книг смогут приобрести библиотеки Тюменской области в 2023 году. На формирование книжных фондов они получат более 7,5 млн рублей, сообщает департамент культуры Тюменской области.

В 2022 году библиотеки области уже получили 8 млн 376 тыс. рублей. Это позволило приобрести 12 тыс. книг. В частности, в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева теперь значится 4 тыс. 221 экземпляр новых изданий.

Для библиотек Викуловского, Ишимского, Сладковского, Юргинского, Ярковского районов закуплено более 5 тыс. книг.

Слабовидящим доступны "Васюткино озеро" Виктора Астафьева, "Двадцать лет под кроватью. Старый мореход" Виктора Драгунского, "Полное собрание повестей и рассказов о Шерлоке Холмсе" Артура Конан Дойла .

Список приобретаемой литературы согласовывается со всеми муниципальными библиотеками, исходя из запросов читателей.