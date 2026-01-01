  • 12 января 202612.01.2026понедельник
В Тюмени объявили отбор продавцов в киосках по улице Дзержинского

Общество, 09:45 12 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отбор на размещение в киосках-домиках на ул. Дзержинского объявило Тюменское агентство развития креативных индустрий. Заявки принимают до 20 января 2026 года.

Рассматривать их будут три дня, до 23 января. Размещать продукцию в киосках пешеходной улицы можно с 1 февраля до 31 июля.

Подробности на сайте.

# креативные индустрии , пешеходная улица , ТАРКИ

