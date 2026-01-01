  • 12 января 202612.01.2026понедельник
В Тюмени организуют HR-практикум для представителей бизнеса

Общество, 09:23 12 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Масштабный HR-практикум пройдет в Тюмени 13 и 14 февраля. Участники разберут конкретные инструменты, которые работают и помогают бизнесу расти, сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

Спикерами мероприятия станут HR-директор сети боулинг-ресторанов Brooklyn Bowl Татьяна Федорова, эксперт в области управления персоналом со стажем более 20 лет Ольга Хайдарова, HR-директор Майер курорт "Марциаль" Наталья Изотова, фасилитатор, тренер, психолог, эксперт по развитию команды Мария Богданова, HR-директор Тюменского филиала компании "Этажи" Мария Морева, ведущий бизнес-тренер и предприниматель Станислав Кузавов.

Представители бизнеса узнают о том, как сократить затраты и оптимизировать штат, как правильно посчитать стоимость поиска, найма, адаптации и увольнения сотрудника. Эксперты расскажут, почему в кризисное время главным становится HR-руководитель, о функциях, которые выполняет HR, дадут готовые рабочие инструменты.

Подробная информация и регистрация по телефону: +7(982) 921-15-38. Возрастное ограничение: 18+

