Форум будущих технологий пройдет в Москве в феврале

Общество, 09:34 12 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Форум будущих технологий пройдет в Центре международной торговли в Москве 26–27 февраля 2026 года. Обсуждения будут направлены на координацию усилий участников рынка для реализации нацпроекта "Технологическое обеспечение биоэкономики", сообщают организаторы.

В программу войдут обсуждения по трекам:"Технологии: биоэволюция", "Человек: новая среда обитания", "Отрасли: устойчивое развитие", "Экосистема: стратегия общества".

"Реализация профильного национального проекта технологического лидерства имеет важнейшее значение для экономики в целом благодаря сквозному характеру этой отрасли. Биотехнологии обеспечивают разработку принципиально новых продуктов и повышают эффективность использования ресурсов в огромном количестве секторов – от производства лекарств до космоса. Задача нацпроекта – обеспечить технологическую независимость по продуктам биоэкономики", – сказал куратор национального проекта "Биоэкономика", первый вице-премьер Денис Мантуров.

Нацпроект призван решить задачи по эффективному использованию российского сырьевого, кадрового и научного потенциала для вывода российской отрасли биоэкономики в мировые лидеры.

На реализацию нацпроекта планируется направить порядка 20 млрд рублей до 2030 года.

Подробная информация о мероприятиях форума – на сайте.

# национальный проект Технологическое обеспечение продовольственной безопасности , технологии , форум

