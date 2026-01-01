Форум будущих технологий пройдет в Москве в феврале
Форум будущих технологий пройдет в Центре международной торговли в Москве 26–27 февраля 2026 года. Обсуждения будут направлены на координацию усилий участников рынка для реализации нацпроекта "Технологическое обеспечение биоэкономики", сообщают организаторы.
В программу войдут обсуждения по трекам:"Технологии: биоэволюция", "Человек: новая среда обитания", "Отрасли: устойчивое развитие", "Экосистема: стратегия общества".
"Реализация профильного национального проекта технологического лидерства имеет важнейшее значение для экономики в целом благодаря сквозному характеру этой отрасли. Биотехнологии обеспечивают разработку принципиально новых продуктов и повышают эффективность использования ресурсов в огромном количестве секторов – от производства лекарств до космоса. Задача нацпроекта – обеспечить технологическую независимость по продуктам биоэкономики", – сказал куратор национального проекта "Биоэкономика", первый вице-премьер Денис Мантуров.
Нацпроект призван решить задачи по эффективному использованию российского сырьевого, кадрового и научного потенциала для вывода российской отрасли биоэкономики в мировые лидеры.
На реализацию нацпроекта планируется направить порядка 20 млрд рублей до 2030 года.
Подробная информация о мероприятиях форума – на сайте.