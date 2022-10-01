Первый в регионе "Экодом" открыли в центре Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый в регионе "Экодом Гудвин" открыли в Тюмени 27 октября. Одноэтажное строение, в котором можно сдать пластик, бумагу, батарейки, пройти экологические мастер-классы, расположено на пересечении улиц Максима Горького и Советской, у ТРЦ "Гудвин".

На открытии заместитель губернатора Лариса Теплоухова заметила, что у жителей Тюменской области был запрос на раздельный сбор мусора.

"В регионе уже есть инфраструктура по централизованной сортировке отходов, созданы три завода по сортировке мусора и мусороперегрузочная станция. Но перед нами стоят большие задачи по переходу к раздельному сбору мусора. "Экодом" — первый шаг к этому. Хорошо бы начать с молодого поколения. Планируем проводить здесь экоуроки. Хотим, чтобы дети увидели, что можно получить из переработанных отходов. Хочу сказать, что мы уже год участвуем в пилотном проекте с "Тюменским экологическим объединением": в школах Тюмени и зданиях правительства Тюменской области установили брендированные контейнеры для раздельного сбора мусора", — рассказала заместитель главы региона.

Она добавила, что в Тюменской области предусмотрено открытие целой сети экодомов. Их отличительной чертой станет организация образовательных и культурных мероприятий. Так, в Тюмени планируют создать еще четыре подобные площадки. Также они появятся в Тобольске и Ишиме.

Председатель комитета Тюменской областной думы по экономической политике и природопользованию Инна Лосева полагает, что практика открытия в городах региона экодомов станет примером для других субъектов.

"Многие хотели, чтобы у нас, в Тюменской области, был организован раздельный сбор отходов. Такие запросы есть особенно у молодежи. Российская Федерация богата полезными ископаемыми, но все они исчерпаемы. Именно поэтому президент поставил задачу, чтобы в стране проводили экономику замкнутого цикла. И у нас в Тюменской области создано уникальное природоохранное законодательство. Мы одними из первых построили систему по сбору и транспортировке отходов и эта практика является показательной", — поделилась она.

После вступительных слов представителям власти, компании "Сибур" и регионального оператора по обращению с отходами "ТЭО" раздали пластиковые крышки. Их предложили опустить в специальную воронку и измельчить с помощью велошредера. Затем для гостей провели экскурсии по "Экодому Гудвин", рассказали о новом бренде полимерной продукции Vivilen с содержанием переработанного пластика, который запустила компания "Сибур".

Эксперт в сфере экологического образования Ильгиз Манн из Санкт-Петербурга показал гостям, как из переработанного пластика делать брелоки при помощи инжектора. На установленном в "Экодоме" термопрессе можно делать планшеты и папки для бумаги, чехлы для карт из старых пакетов.

"Можно сделать все, что угодно. Фантазия не ограничена. Сюда могут прийти художники, дизайнеры и создать новые изделия", — сказал Ильгиз Манн.

Именно в образовательном процессе видит основную задачу "Экодома" глава Тюмени Руслан Кухарук. Он добавил, что это не последняя подобная площадка в областной столице. Так, объекты появятся на Цветном бульваре и в разных районах Тюмени для удобства жителей.

"Культура раздельного сбора мусора у тюменцев действительно сформировалась. Запрос на это был. Акцию по сбору крышек и пластика реализуем в школах не первый год. У ребят всегда возникал вопрос о дальнейшей судьбе отходов. Сегодня у каждого жителя нашего города есть возможность подробнее узнать о вкладе не только в экологию, но и в создание новых продуктов", — считает Руслан Кухарук.

"Экодом Гудвин" представляет из себя небольшое одноэтажное строение. Гостей в часы работы встретит консультант. Режим работы: вторник — суббота с 10 до 19 часов, перерыв с 14 до 15 часов. Выходные дни: воскресенье, понедельник.

С расписанием встреч в "Экодоме" можно ознакомиться в сообществе "Тюменского экологического объединения" в Тюмени.

Инна Пахомова