Более 300 событий запланировали на "Ночи искусств" в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Более 300 событий запланированы в рамках образовательной акции "Ночь искусств" в Тюменской области 3 и 4 ноября. Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и другие учреждения проведут тематические мероприятия в День народного единства, сообщила на своей странице во ВКонтакте директор регионального департамента культуры Елена Майер.

На события ждут более 20 тыс. посетителей. Отдельно в Тюмени проведут программу "Ночь искусств для детей", которая включает более 50 мастер-классов, выставок и экскурсий. Она начнется в 16 часов. Основная программа акции, а это почти 90 событий, откроется в 18 часов.

Специально для "Ночи искусств" Тюменское музейно-просветительское объединение подготовило сайт "Искусство объединяет". По ссылке доступны программы мероприятий в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске.

"В Год культурного наследия народов России акция "Ночь искусств" посвящена русской культуре, классическому искусству, объединяющему поколения и народы. Для тюменцев акция долгожданная. Это показывают цифры. Напоминаю, что часть мероприятий "Ночи" для посетителей будут бесплатными, многие также можно посетить по "Пушкинской карте", — написала Елена Майер.