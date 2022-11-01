Туристы из Оренбурга ощутили сибирское гостеприимство в Тюменской области

| Фото: Visit Tyumen | Фото: Visit Tyumen

Далее в сюжете О полезных качествах тюменских терм рассказали в новом видео Visit Tyumen

Сибирское гостеприимство почувствовали на себе 49 туристов из Оренбуржья, побывавших в Тюменской области. Первая отправка путешественников в областную столицу в рамках тура "Горячее сердце Сибири" состоялась 29 октября. Отдыхающие из другого региона остановились в регионе на три дня.

Туристы уже увидели Тюмень, которую называют "Вратами Сибири", Тобольск, родину Григория Распутина - с. Покровское. У гостей была обширная развлекательная и экскурсионная программы, посещение термального источника. В третий день, 1 ноября, туристы находятся в Тобольске, оттуда они поедут обратно в Оренбург.

Тур формировался по точкам, представляющим интерес для туристов: ранее были проведены небольшие опросы.

"Проделали серьезную работу, чтобы объяснить жителям Оренбуржья, что их ждет в Тюмени. В основном - это туристы, которые путешествуют с нашей компанией не первый раз. Туроператор VisitOren занимается исключительно железнодорожными перевозками, комфортными турами. Все очень довольны визитом в Тюмень. Многие выразили желание приехать к вам еще раз, даже не видя еще Тобольска и термальных источников. Тюмень классная, красивая, ухоженная. Нас всех заинтересовали ваши термы. Зимой — это вообще удивительно. Ваши термы оздоравливают. Действительно, холодные снаружи — горячие внутри. Наверно, в этом и заключается изюминка этого тура", — поделился генеральный директор туристического оператора VisitOren Владимир Гетман.

По его словам, для себя лично он открыл Тюмень два года назад, когда приехал на конкурс "Мастера гостеприимства" от Оренбургской области. Как отметил Владимир Гетман, многие представляли, что по периметру города натыканы вышки, а в Тюмени ничего особенного нет. Но, когда генеральный директор туроператора подробнее узнал о регионе, он поставил перед собой задачу привезти оренбуржцев и показать им интересные объекты, минеральные воды, Тобольск и многое другое.

Большинство отдыхающих представляли, что Тюмень встретит их холодом, но этого не случилось. "Погода выдалась хорошей. Я в первый раз в Сибири. Ваш город чистый, ухоженный. Исторические здания гармонируют с современными. Нигде нет загруженности. Просто прекрасный, замечательный. То же можно сказать и о сельских поселениях, нигде нет мусора. В селе Покровское побывали в частном музее Распутина, там собрано много документов и исторических предметов. Я узнала его с другой стороны, мое мнение о нем изменилось. Если раньше о нем говорили, как об отрицательном персонаже истории, то сейчас я больше склоняюсь к тому, что он положительный", — поделилась впечатлениями жительница Оренбурга Неонилла Цысь.

на фото (слева): Неонилла Цысь | Фото: Visit Tyumen на фото (слева): Неонилла Цысь | Фото: Visit Tyumen

Другая жительница Оренбурга Татьяна Давыдова призналась, что была ранее в Тюмени с рабочей поездкой, но время было ограничено, и она не успела ничего посмотреть. По словам гостьи, у нее осталось чувство, что в этом городе есть невыполненные дела, потому и приехала снова.

"Я приехала сюда не зря, мне очень понравилась ваша набережная. Она, действительно, шикарная. А музей Распутина – это такое место, чтобы поразмыслить. Посетила ресторан-музея "Чум", все очень вкусно, плюс провели экскурсию. Вообще у вас очень гостеприимные люди. Где бы мы не останавливались, многие интересуются, из какого мы города, желают всего хорошего, беседуют с нами", — добавила она.

на фото: Татьяна Давыдова | Фото: Visit Tyumen на фото: Татьяна Давыдова | Фото: Visit Tyumen

Многие участники тура отмечают, что Тюмень — современный город. Некоторые поражены хорошим состоянием исторических зданий. "Мы почувствовали ваше сибирское гостеприимство", —сказали они.

Для тех, кто не смог побывать в Тюменской области, еще есть возможность побывать в Сибири, окунуться в ее историю, посетить обзорную экскурсию "Зимний разгуляй", музей семьи императора Николая II, другие события и значимые объекты с 3 по 8 января. Так, на новогодние каникулы туристический оператор VisitOren запустит железнодорожный круиз "Сибирский экспресс".

Инна Пахомова