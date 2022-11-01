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Интерактивные программы и скидки ждут любителей горячих источников в Тюмени

Общество, 17:13 01 ноября 2022

термальныйсезон72.рф | Фото: термальныйсезон72.рф

Скидки на вход, интерактивные программы, розыгрыши подарков будут на горячих источниках Тюмени каждые выходные с 5 ноября по 4 декабря, сообщает Visit Tyumen.

Участие в термальном сезоне принимают источники "Тюменский", "Аван", "Советsky" и "Сосновый бор", база отдыха "Верхний бор", термальный парк "Фешенель", термальный курорт "ЛетоЛето", эко-парк "Тайга".

В каждом месте отдыха гостей будет ждать интерактивная программа с ведущим и тематические викторины для всей семьи, розыгрыши подарков от бренда Visit Tyumen и партнеров мероприятия, креативные фотозоны. На площакдках будут работать аниматоры и артисты в костюмах ростовых кукол.

На источнике "Верхний бор" тюменцы смогут принять участие во флешмобе с гигантскими мячами, мастер-классах по зумбе, фейс-йоге, а 3 декабря сюда пожалует специальный гость - Дед Мороз. В "ЛетоЛето" для посетителей подготовили дегустацию иван-чая и тюменской минеральной воды, световое шоу театра огня Helios. На территории источника "Советsky" будет работать станция тихих игр, где желающие смогут сразиться в шахматы, шашки, домино. Здесь же 26 ноября хиты 80-90-х исполнит баянист Павел Егоров.

С подробным расписанием можно ознакомиться по ссылке.

Отметим, посетители терм могут принять участие в квесте "Термальный круиз" и выиграть брендированные призы.

Инна Пахомова

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# Visit Tyumen , горячие источники , термальный сезон

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