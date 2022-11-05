Украшения из кости, чайники, уникальное мыло представили тюменские мастерицы в "Ночь искусств"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Изделия из кости, мыло ручной работы, керамическую посуду и другие изделия представили тюменские мастера на ярмарке "Словцов-маркет", открывшейся в "Ночь искусств" в музейном комплексе им. И.Я. Словцова в Тюмени 4 ноября.

Тюменка Анна Караева занимается мыловарением более десяти лет. С каждым годом вносит в работу что-то новое. Особое внимание мастерица обращает на мелкие детали.

"Создаю мыло в виде фруктов давно. Его аромат соответствует внешнему виду. Это удивляет посетителей. Я считаю, что мыло – это искусство", – рассказала она.

Художник-керамист Алена Коржова представила декоративные блюдца, подставки для благовоний и чайники, украшенные грибами. "У меня дома своя мастерская, есть печь. Занимаюсь этим с 2005 года. В последнее время мне нравится делать посуду. Кружки, чайники можно заливать кипятком, мыть в посудомойке, использовать в микроволновке. Сейчас популярна тема goblincore: использую элементы в виде грибов и лягушек, лесных жителей и растений", – поделилась мастерица.

Основная программа "Ночи искусств под другим углом" продлится в музейном комплексе им. И.Я. Словцова до полуночи. Выставочные проекты "Награждается Родиной", "Благовещенский собор – утраченное наследие", "Детский музей истории русской открытки", "Широка страна моя родная", "Романтика соцреализма" и многие другие можно посетить бесплатно.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова