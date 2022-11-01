Талантливых тюменцев зовут на кастинг творческой лаборатории "Премьера"

| Фото: из сообщества студенческой лаборатории "Премьера" во ВКонтакте | Фото: из сообщества студенческой лаборатории "Премьера" во ВКонтакте

Студенческую лабораторию "Премьера" запустили в Тюменской области. Кастинг, на котором горожане покажут свои номера, начнется в мультицентре "Контора пароходства" 19 ноября в 14 часов, рассказали организаторы.

Номера продолжительностью полторы минуты можно представить по направлениям "Танцы", "Вокал" или "Театральная импровизация". По итогам отбора сформируют четыре команды по 20 человек. Они отправятся в детский загородный лагерь "Витязь", где и под руководством кураторов, и экспертов поставят вокальный, танцевальный и синтез-номер. Также на выездной лаборатории участников ждут тематические мастер-классы по направлениям.

Принять участие в проекте приглашают студентов университетов и колледжей от 16 до 27 лет.

"В этом году мы даем больше свободы нашим участникам. Они, конечно, подготовят свои номера вместе с кураторами. Но также освоят искусство импровизации. Умение выступить "здесь и сейчас" пригодится на финальном шоу — участники покажут не только заготовленные постановки, но и будут выполнять творческие задания в вокале, хореографии и театральной импровизации", — рассказала руководитель творческой лаборатории "Премьера" Анастасия Егорова.

Финальная творческая битва "Премьеры" состоится во Дворце творчества и спорта "Пионер" 26 ноября. Зрителей ждет баттл от команд-участников.

Зарегистрироваться можно по 18 ноября по ссылке.