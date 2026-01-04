Мурал в виде традиционного кружева создадут в Тюмени в 2026 году

Мурал, выполненный в технике традиционного кружева, появится в Тюмени в 2026 году. Узор перенесут на стену, превратив его в новый символ города, сообщает региональный департамент культуры.

Проект "Кружевной мурал" победил в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. В январе команда художников и кружевниц начнет работу над арт-объектом. Параллельно будет обновлена программа для местной школы кружевниц. Организаторы уверены, что кружево, как метафора связей между поколениями, станет новым языком уличного искусства и точкой притяжения для горожан и туристов.

Проект реализует "Авантаж-групп" под руководством Марии Лямзиной. Автор идеи — Елена Алякина. Вместе с ними над проектом будут работать Виолета Кураш, Дарья Демченко, Юлия Саначина, а также профессиональные художники и мастерицы.