Новый Уренгой борется за звание "Молодежной столицы России"

| Фото: скриншот видео из сообщества "Росмолодежь" во ВКонтакте | Фото: скриншот видео из сообщества "Росмолодежь" во ВКонтакте

Активная молодежь Нового Уренгоя представила свой город в выпуске шоу в сообществе Росмолодежи во ВКонтакте. Этот ямальский город наравне с шестью другими борется за звание "Молодежная столица России".

В прямом эфире директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин, начальник департамента социальной политики Нового Уренгоя Александр Норка и команда активной молодежи — руководитель команды КВН "Чайхана" Рафаель Егиазарян, организатор крупнейшей на Ямале научно-практической "Арктической конференции" Анастасия Павлова, дидждей Евгений Павлов (DJ Jony Pavlov), заключивший контракты с нидерландскими лейблами, и другие.

Молодежь вкратце рассказала о своих занятиях на Ямале и том, что им дает Новый Уренгой. Так, несмотря на успех заграницей, диджей Евгений Павлов не думает покидать город, продолжая здесь свое дело. "У меня своя школа диджеинга. В ЯНАО она на данный момент одна. Там занимаются 22 ученика, трое приезжали из других городов округа. Были мысли уехать в другое место, но я понимал, что, если я уеду отсюда, то моя сфера может здесь исчезнуть. Никто не будет продолжать развивать ее так, как я могу это делать", — поделился он.

Инженер ООО "Газпром добыча Ямбург" Анастасия Павлова сказала, что однажды она приехала на Север и нашла здесь себя. По ее словам, этот город дает молодежи возможности развиваться. "Я, вообще, девушка с Урала, но стала девушкой с Ямала. Я просто влюбилась в него. Есть такой забавный мем, где изображен Ямал, обнимающий человека. Он не отпускает его. У меня было так же. В Новом Уренгое много возможностей для молодежи. Я приехала сюда из достаточно крупного города, но я никогда не знала о таком количесвте событий, в которых может участовать молодежь", — поделилась Анастасия Павлова.

К слову, в Новом Уренгое, где проживает 118 тыс. человек, насчитывается 41 молодежное и 52 добровольческих объединения. В распоряжении местных жителей 19 спортивных и 10 культурвных учреждений. На сегодня здесь реализовали 92 молодежных проекта.

Глава города Андрей Воронов убежден, что молодежь верит в победу города на конкурсе. Он назвал ее талантливой, прогрессиной и гостеприимной. "Этот город молодой. Город, который в свое время — в 70, 80-х годах — построила именно молодежь. Новый Уренгой живет благодаря молодежи. Я сейчас говорю не только об инфраструктуре, но и об интересах молодых людей. Приглашаем к нам всех, работа найдется для каждого", — сказал он в видеообращении, которое показали в прямом эфире.

Заявиться на конкурс "Молодежная столица России" мог любой город страны вне зависимости от численности. Заявки подали 59 населенных пунктов. В шорт-лист вошли семь: Красноярск, Владивосток, Калининград, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Мурманск и Тула. В сообществе Росмолодежи во ВКонтакте организуют прямые эфиры, на которых подписчиков знакомят с претендентами на победу.

Народное голосование продлится до 1 декабря. Интернет-пользователи выберут победителя из Топ-5 городов. В декабре пройдет торжественное награждение победителей. Мэра города-победителя наградят на премии "Время молодых". Титул присуждается на год.

Город, который признают победителем, сможет проводить на своей территории проекты, входящие в экосистему Росмолодежи. Также будет установлен арт-объект, являющийся символом молодежной столицы России, другие элементы благоустройства.

Инна Пахомова