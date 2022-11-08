Ялуторовский "Арт-Вояж" стал лауреатом всероссийского конкурса

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Культурный центр Ялуторовска "Арт-Вояж" стал победителем всероссийского конкурса "Дом культуры. Новый формат". Церемония награждения лауреатов состоялась в Москве, награды вручила замместитель министра культуры России Надежда Преподобная, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Ялуторовский "Арт-Вояж", представивший проект "Сибирский карнавал", стал вторым в номинации "Проект, реализованный районным или городским культурно-досуговым учреждением клубного типа".

"Сибирский карнавал" – это инновационный формат воспроизводства событий. Проект объединяет историко-культурное наследие, традиции, сибирский колорит и креативные технологии. За один день гости могут посетить яркие сибирские праздники в одном месте – Ялуторовском Остроге. В рамках реализации "Сибирского карнавала" культура активно сотрудничает с бизнес-сообществом, мастерами и ремесленниками", — рассказала об уникальности проекта заместитель директора "Арт-Вояж" Анастасия Петелина.

В тройку номинантов также вошли Центр традиционной русской культуры южного Подмосковья "Истоки" и Жуковский культурно-досуговый центр Брянской области.

Оргкомитет принял 143 заявки из более чем 80 регионов России. Победителей определили в трех номинациях.