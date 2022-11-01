Опоры с гирляндами украсят площадку у "Конторы пароходства" в Тюмени

| Фото: Контора пароходства | Фото: Контора пароходства

Очередной этап благоустройства набережной Туры начался на уличной площадке у "Конторы пароходства" в Тюмени. К началу зимы здесь появятся опоры с гирляндами, у летней сцены уже начались работы.

Как сообщает пресс-служба мультицентра, это станет частью благоустройства набережной, которое продолжается с 2020 года.

"По периметру катка будут опоры, на которых разместятся гирлянды. Летом эти элементы помогут зонировать платформу событий и закрепить много флажков для создания тени. К середине ноября работы будут завершены", — рассказала куратор мультицентра Юлия Халитова.

Напомним, что проект по благоустройству набережной поддержал губернатор Тюменской области Александр Моор. Преображение уличной площадки запустилось в 2020. За это время появилась площадка с платформами общения, летняя сцена для проведения полноценных концертов.

С июня 2021 здесь проходят бесплатные события для жителей Тюмени: танцы, йога, встречи книжного клуба, кружки под открытым небом. Также появились клумбы с многолетними растениями и деревьями, созданные из рельсов.