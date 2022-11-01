Тюменский драматический театр представит спектакли на фестивалях России

| Фото: ТКТО | Фото: ТКТО

Мюзикл "Семейка Аддамс" представят актеры Тюменского драматического театра на Национальном фестивале и премии "Музыкальное сердце театра" – 2022" в Екатеринбурге 22 ноября, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Фестиваль "Музыкальное сердце театра" – 2022" – единственный из обращенных к широкой зрительской аудитории театральных конкурсов, фокусирующий внимание исключительно на музыкально-драматических спектаклях, современных операх, рок-операх, операх-драмах, саунд-драмах, мюзиклах, опереттах и экспериментальных формах.

Затем тюменцы посетят Всероссийский моножанровый театральный фестиваль "Комедiя-фест", который пройдет в Нижнем Новгороде с 22 по 27 ноября. Тюменские актеры покажут спектакль "Только для женщин" 25 ноября.

Отметим, актеры ТБДТ уже сыграли номинированный на премию "Золотая маска" спектакль "Каренин А." на пятом театральном фестивале "Школа. Студия. Мастерская" в Санкт-Петербурге.

15 и 16 ноября в ДК Ленсовета тюменцы покорили зрителей "золотомасочным" мюзиклом "Семейка Аддамс". Зал в эти дни собрал две тысячи зрителей.