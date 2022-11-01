  • 17 ноября 202217.11.2022четверг
  • USD60,3484
    EUR62,6675
  • В Тюмени -14..-16 С 1 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тимур Родригес расскажет об отдыхе в Тюменской области в программе "Руссо Экспрессо"

Общество, 17:20 17 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете #ТобольскБежит становится популярным у горожан всех возрастов

Выпуск программы "Руссо Экспрессо" про Тюменскую область можно увидеть на канале "Пятница" 19 ноября, начало в 11 часов по тюменскому времени, сообщает Visit Tobolsk.

В рамках нового проекта телеканала ведущие, певцы и блогеры Тимур Родригез и Роман Каграманов путешествуют по легендарной железной дороге России — Транссибирской магистрали.

За 45 дней экспедиции они посетили 10 городов, в том числе Тюмень. Здесь Тимур и Роман попробовали стать нефтяниками, насладились живописными пейзажами региона, смогли почувствовать себя героями фильма "Тобол" в одноименном тематическом парке и получили заряд бодрости в тюменских термах.

Напомним, Тимур Родригес был замечен в Тобольске в конце июня 2022 года. Тогда шоумен не распространялся о своем визите в соцсетях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# телевидение , туризм , Тюменская область

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:52 17.11.2022Владимир Якушев поручил проконтролировать доступность лекарств в регионах УФО
18:41 17.11.2022В Тюменской области создали базу стоимости строительной продукции
18:30 17.11.2022В Тюменской области принимают заявки на конкурс патриотической песни "Внуки героев"
18:19 17.11.2022Тюменская область занимает четвертое место в стране по числу исследований на COVID-19