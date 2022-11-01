Тимур Родригес расскажет об отдыхе в Тюменской области в программе "Руссо Экспрессо"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Выпуск программы "Руссо Экспрессо" про Тюменскую область можно увидеть на канале "Пятница" 19 ноября, начало в 11 часов по тюменскому времени, сообщает Visit Tobolsk.

В рамках нового проекта телеканала ведущие, певцы и блогеры Тимур Родригез и Роман Каграманов путешествуют по легендарной железной дороге России — Транссибирской магистрали.

За 45 дней экспедиции они посетили 10 городов, в том числе Тюмень. Здесь Тимур и Роман попробовали стать нефтяниками, насладились живописными пейзажами региона, смогли почувствовать себя героями фильма "Тобол" в одноименном тематическом парке и получили заряд бодрости в тюменских термах.

Напомним, Тимур Родригес был замечен в Тобольске в конце июня 2022 года. Тогда шоумен не распространялся о своем визите в соцсетях.