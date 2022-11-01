Гости Тюменской области охотно увозят домой сувениры и сибирские продукты

| Фото: Visit Tyumen | Фото: Visit Tyumen

Сувениры и гастрономия – два направления, которые пользуются наибольшей популярностью среди туристов, посещающих Тюменскую область, рассказал руководитель Агентства туризма и продвижения региона Дмитрий Пухов.

Сувенирная продукция – важная часть туристических поездок. В первую очередь гостей региона интересуют сувениры. Это типовые истории: магниты, открытки. Люди, которые приезжают в Тобольск, редко возвращаются без косторезных изделий. Второе популярное направление – гастрономическое. Туристы не уезжают из Тюменской области, не прикупив нашей прекрасной рыбы, мяса", – поделился Дмитрий Пухов.

Отдельно он рассказал о формировании линейки Visit Tyumen. Само агентство не занимается реализацией сувенирной продукции. "Мы взаимодействуем с предпринимателями, которые обращаются к нам. Они могут получить по лицензионному соглашению право на использование бренда Visit Tyumen для производства сувениров. Коллеги предлагают различные варианты, мы отсматриваем их, утверждаем дизайн будущего изделия. После согласования предприниматели могут производить и реализовывать продукцию, которую мы утверждаем. Ежеквартально они должны предоставлять отчет о том, как этот процесс происходит", – добавил руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области.

Футболки, толстовки под брендом Visit Tyumen активно производят и реализуют несколько ключевых партнеров. Это "Тюменский ЦУМ", компания "Подари маркет", у которой недавно запустился еще один объект неподалеку от моста Влюбленных – "Тюменский дом подарков". Доступность сувениров с символикой Visit Tyumen за счет появления таких локаций становится выше, а это важно для продвижения региона, заметил Дмитрий Пухов.

"Сувенирная продукция – это всегда подарок, приятная эмоция. Когда тебе привозят какой-то сувенир, делятся впечатлениями о поездке, и даже, когда человек сам размещает магнитик у себя дома и каждый раз на него смотрит, это работает только в плюс. Поэтому сувениры – это важный элемент продвижения", – сказал он.

Чаще всего приезжающие в регион туристы приобретают изделия на память и на подарки в сети "Добыча", магазине "Легенды Сибири", добавил Дмитрий Пухов. С точки зрения гастрономии большим спросом пользуются рынки "Михайловский", "Алебашевский bazar". В Тобольске путешественники посещают косторезную фабрику и маленькие магазины на территории кремля.

Инна Пахомова