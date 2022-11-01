Около 300 дизайнеров соберет предновогодняя Igolka market в Тюмени

| Фото: из сообщества "Дизайн-маркет IGOLKAmarket!" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Дизайн-маркет IGOLKAmarket!" во ВКонтакте (архив)

Около 300 дизайнеров соберет предновогодняя Igolka market, которая пройдет в торгово-выставочном центре "ДомЭкспо" в Тюмени с 9 по 11 декабря.

"В декабре состоится самый масштабный новогодний фестиваль Igolka market. Такого еще не было. Запланированы праздничные мастер-классы для всей семьи, интерактивные зоны. Прямо на маркете можно будет сделать новогодний шар на елку с фотографией своей семьи", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" организатор события Ксения Бенедюк.

Тюменцы смогут приобрести дизайнерскую одежду, украшения, игрушки. Также по традиции для маркета организаторы приготовили живую музыку, выступления диджеев и крутые фотозоны.

Ярмарка будет работать с 11 до 20 часов по адресу: ул. Народная, 68. Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова