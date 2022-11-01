  • 24 ноября 202224.11.2022четверг
  • USD60,5043
    EUR62,2850
  • В Тюмени -11..-13 С 3 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Около 300 дизайнеров соберет предновогодняя Igolka market в Тюмени

Общество, 08:41 24 ноября 2022

из сообщества "Дизайн-маркет IGOLKAmarket!" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Дизайн-маркет IGOLKAmarket!" во ВКонтакте (архив)

Около 300 дизайнеров соберет предновогодняя Igolka market, которая пройдет в торгово-выставочном центре "ДомЭкспо" в Тюмени с 9 по 11 декабря.

"В декабре состоится самый масштабный новогодний фестиваль Igolka market. Такого еще не было. Запланированы праздничные мастер-классы для всей семьи, интерактивные зоны. Прямо на маркете можно будет сделать новогодний шар на елку с фотографией своей семьи", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" организатор события Ксения Бенедюк.

Тюменцы смогут приобрести дизайнерскую одежду, украшения, игрушки. Также по традиции для маркета организаторы приготовили живую музыку, выступления диджеев и крутые фотозоны.

Ярмарка будет работать с 11 до 20 часов по адресу: ул. Народная, 68. Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дизайнеры , праздник

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:41 24.11.2022Около 300 дизайнеров соберет предновогодняя Igolka market в Тюмени
08:14 24.11.2022Спектакль "Эра потолков" представит в тюменском "Космосе" танцевальный театр 35+
18:05 23.11.2022Участие УФО в проекте "Чистый воздух" снизило объем вредных выбросов в атмосферу
17:54 23.11.202224 ноября - события дня