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Семью белых медведей провезли по улицам Тюмени

Общество, 20:06 01 декабря 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Полюбившиеся тюменцам светящиеся фигуры четырех медведей провезли по десяти улицам Тюмени 1 декабря.

Местные жители вставали вдоль дороги, чтобы снять видео на память. Гостья из Пермского края привела посмотреть на медведей маленькую внучку. "Узнала об этом из интернета. Я вообще не местная, с Пермского края. Внучка медвежью семью еще не видела, я сказала ей, что нужно обязательно пойти посмотреть. 2 декабря, если погода не ухудшится, к 19 часам поедем на праздничное мероприятие на Цветной бульвар", – сказала она.

В 19 часов праздничный кортеж стартовал от ул. Одесской. Он проехал по улицам 50 лет Октября, Пермякова, Широтной, Мельникайте, Федюнинского. Заметили медвежью семью и на Червишевском тракте, на улицах Мориса Тореза, Герцена и Первомайской. Конечной точкой стал Цветной бульвар. Новогодние фигуры установят у цирка.

Инна Пахомова

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# новогоднее оформление , праздник , СУЭНКО

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