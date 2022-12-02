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Аграрии Аромашевского района возвращают в оборот неиспользуемые земли

Экономика, 10:34 02 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Аграрии Аромашевского района продолжают вводить в оборот залежные земли. Есть большие планы по вводу пашни на территории Малиновского, Русаковского сельских поселений. Об этом сообщил глава района Игорь Власов в ходе прямой линии в соцсетях "Одноклассники" и ВКонтакте.

"За последние несколько лет в сельских поселениях распахано более 10 тысяч гектаров залежных земель. В 2022 году агрохолдинг "Аромашевский" ввел в оборот 1,5 тысячи гектаров новых земель. Всего в районе объем пашни составляет более 34 тысяч гектаров. Работа продолжается. Я думаю, невозможно не заметить, как изменяется ландшафт. На месте бурьяна и заросших полей собирают урожай", — пояснил он.

Игорь Власов отметил, что сельхозсфера Аромашевского района является драйвером экономического развития. В 2022 году собрано почти 54 тыс. тонн зерновых культур с площади в 22 тыс. 900 га — это лучший результат с 1992 года, подчеркнул Игорь Власов. "Средняя урожайность составила 23,5 центнера. В крупных хозяйствах урожайность — за 30 и 40 центнеров с гектара. Урожайность ржи составила около 48 центнеров", — проинформировал глава Аромашевского района.

В сфере молочного животноводства он отметил Юрминскую и Слободчиковскую фермы. Там полностью обновлено стадо, оздоравливается от лейкоза. Такую же работу ведет глава одного крестьянско-фермерского хозяйства в Малиновке. "У него есть планы восстановить поголовье. Сейчас на ферме проходят карантинные мероприятия", — добавил Игорь Власов.

Инна Пахомова

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# аграрии , Аромашевский район

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