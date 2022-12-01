Более 101 млн рублей привлекли в регион проекты тюменской молодежи в 2022 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 101 млн рублей привлекли в регион проекты тюменской молодежи в 2022 году. Это общая сумма выигранных молодежных грантов. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на церемонии награждения по итогам конкурса "Молодежная лидерская премия" 19 декабря.

Как отметил глава региона, лидеры молодежных сообществ выступают проводниками новых взглядов, прогрессивных идей. Они меняют мир, предлагают нестандартные решения и берут на себя ответственность за реализацию социально значимых проектов.

В Тюменской области действуют более 500 молодежных сообществ, напомнил Александр Моор. У каждого всегда есть амбициозный и неравнодушный лидер. Выбрать лучших из лучших - непростая задача. Проекты касаются самых разных тем: экология, добровольчество, медиа и кино, развитие туризма и предпринимательства, образование и наука. Для развития молодежи в Тюменской области созданы неплохие условия. В регионе работает сеть из семи общественных пространств, в ближайшие годы она будет расширяться. Для организации системной поддержки проектов проводятся конкурсы "Моя идея", "Цех".

Заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский остановился на идеологии конкурса "Молодежная лидерская премия". "Наш проект должен был отличаться от всех остальных. Пусть человек делает свое дело и никогда о нем не заявляет, мы должны найти этих людей сами. В партнеры мы взяли одну из ведущих социологических организаций страны — Уральский филиал Всероссийского центра изучения общественного мнения. Его сотрудники составили нам методику, контролировали, чтобы она выполнялась. Мы искали настоящих лидеров, которые могут делать вещи, влияющие на людей, меняющие общество вокруг нас", — поделился Павел Белявский.

Также при работе важно было, чтобы человек собирал вокруг себя команду. Для этого организаторы конкурса анализировали социальные сети. Еще в критерии отбора попали инициативность и публичность, проявляющаяся в формировании вокруг себя здоровой информационной атмосферы.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дипломами победителя "Молодежной лидерской премии" и презентами наградили 72 лидеров сообществ. Директор АНО "Добровольческий молодежный центр "Грин Хелперс" Дмитрий Пронин полностью согласен с губернатором в том, что Тюменская область по сравнению с другими регионами достаточно прокачана в сфере поддержки идей молодежи. "Это здорово и очень важно для многих, что губернатор неформально хвалит за деятельность", — сказал он.

У АНО "Добровольческий молодежный центр "Грин Хеллперс" есть два основных проекта - фестиваль "Теплые коты", связанный с привлечением детей к добровольческой деятельности, и проект "Стихия", объединяющий поэтов региона.

"Теплые коты" обучают подрастающее поколение экологии и зоозащите. Проект реализуется с 2018 года, в нем приняли участие около 300 детей. Фестиваль был неоднократно поддержан по итогам грантовых конкурсов", — добавил Дмитрий Пронин.

В списке победителей оказалась и руководитель регионального отделения Всероссийского движения "Волонтеры Победы" Дарья Терехина с проектом "Связь поколений". Добровольцы посещают ветеранов, поздравляют их с праздниками, помогают в быту. "Я занимаюсь волонтерством уже более десяти лет. Я поняла, что работа с ветеранами для меня наиболее интересная деятельность, хотелось помогать им более качественно. Так зародился проект "Связь поколений", который охватывает весь юг Тюменской области. Это постоянный, бесконечный проект", — рассказала о деятельности своей команды Дарья Терехина.

На церемонию награждения в Тюмень приехали и молодежные лидеры из разных районов. Методист Центральной районной библиотеки автономного учреждения "Культура" Нижнетавдинского района Наталья Качановская вместе с командой не один год реализовывали несколько проектов. В частности, последняя инициатива "Могу научить" направлена на создание вечерней площадки для молодежи. "У нас, в Нижнетавдинском районе, нет вечерней площадки, где молодежь могла бы проводить свой досуг. Решили с командой открыть такое место. Теперь наша молодежь может приходить на площадку и реализовывать свой творческий потенциал", — добавила она.

"Молодежная лидерская премия" – конкурсная программа по выявлению и поощрению лидеров молодежных сообществ Тюмени и региона. Целевой аудиторией проекта является активная и инициативная молодежь в возрасте от 18 до 35 лет, реализовавшая социально значимые события и проекты по собственной инициативе с мая 2021 года по сентябрь 2022 года. Это лидеры молодежных сообществ, руководители некоммерческих организаций, студенты вузов/ссузов, молодые специалисты. Ранее программа проходила в формате комплексного исследовательского проекта "Япосещаю". В 2022 году проект состоялся в четвертый раз .

Инна Пахомова