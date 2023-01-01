45 женщин стали участницами первой конференции проекта "Двойная сила" в Тюмени

| Фото: из сообщества "Совет Отцов при УПР в Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Совет Отцов при УПР в Тюменской области" во ВКонтакте

45 женщин, воспитывающих детей в одиночку, стали участницами первой офлайн-конференции проекта "Двойная сила", которая прошла во Дворце творчества и спорта "Пионер" в Тюмени 21 января.

На встрече с экспертами проекта тюменские мамы обсудили способы организации досуга с ребенком, аспекты личной стрессоустойчивости, привития ребенку культуры логического мышления, формирования общей системы договоренностей.

"От участниц получили исключительно положительные отзывы. Это событие только открывает череду тренингов семинаров и вебинаров, которые будут идти в течение трех месяцев", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области Александр Чехонин.

По его словам, в стране существуют различные меры поддержки мам-одиночек, но они, в основном, касаются льгот и пособий. "Поддержка мам в аспекте психолого-педагогического просвещения - дело перспективное. Подобных инициатив с соответствующим уровнем экспертов, спикеров, тренеров до нас предложено не было. В стране было несколько локальных инициатив с очень небольшим охватом. Поэтому проект обусловлен необходимостью не только материальной, но и профессиональной психологической поддержки наших мам на безвозмездной основе", – добавил председатель Совета отцов.

| Фото: из сообщества "Совет Отцов при УПР в Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Совет Отцов при УПР в Тюменской области" во ВКонтакте

Проект предусматривает не только офлайн, но и онлайн-мероприятия, потому инициатива не имеет географических ограничений и открыта для участниц из других регионов страны.

Эксперты "Двойной силы" – профессионалы в научно-практической и социальной работе, консультировании и обучении. В их числе кандидат педагогических наук, игротехник Григорий Кудашов; кандидат психологических наук, психотерапевт Ольга Мальцева; практикующий ИНП-психолог Александр Бендиченко; кандидат педагогических наук, семейный психолог и консультан Александр Чехонин; кандидат филологических наук, психолог и консультант Вадим Левкин; куратор образовательных мероприятий проекта "Папы против травли" Николай Петренко; руководитель общественных проектов для детей и родителей Павел Притупа.

| Фото: из сообщества "Совет Отцов при УПР в Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Совет Отцов при УПР в Тюменской области" во ВКонтакте

Заинтересованные в проекте женщины могут подписаться на Telegram-канал, в котором будут анонсироваться семинары, вебинары, очные встречи и тренинги.

Проект является победителем конкурса грантов губернатора Тюменской области для социально ориентированных НКО в 2022 году. Ранее он получил поддержку Фонда президентских грантов.

Инна Пахомова