Графическую мастерскую запустят для тюменцев с аутизмом на средства гранта

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 4 млн 700 тыс. рублей выделили на тюменский проект "Социальные производственно-интеграционные мастерские "Мир" по итогам первого конкурса Фонда президентских грантов 2023 года. Для людей с аутизмом и ментальными нарушениями запустят графическую мастерскую.

Мастерская заработает с сентября 2023 года. До этого времени авторы проекта закупят типографское оборудование. Сотрудники некоммерческой благотворительной организации "Открой мне мир" пройдут обучение для работы на нем. Рисунки подопечных будут печатать на футболках, кружках и шоперах. В благотворительной организации этим занимались и раньше, но в небольших масштабах.

"На ярмарках всегда есть интерес к сувенирам с рисунками, особенно с достопримечательностями Тюмени. Ранее мы делали маленькие партии, потому что нужно было печатать в сторонней типографии. Тогда нам помогали очень хорошие люди в одной из типографий города, удавалось делать подешевле, что-то даже бесплатно, например, макеты. Теперь с победой в конкурсе Фонда президентских грантов нам будет легче, потому что ребята сами смогут выполнять весь процесс – от создания рисунка до его переноса, например, на футболку. Это круто, потому что так они видят результат своей работы", — рассказала координатор мастерских "Мир на Сургутской", специалист по работе с поведением Наталья Гордеюк.

Также команда специалистов, которые работают с людьми с аутизмом, на средства гранта поедет в Санкт-Петербург перенимать опыт у представителей благотворительного фонда "Антон тут рядом".

С сентября авторы проекта будут пытаться трудоустраивать своих подопечных старше 18 лет. "Это не должно выглядеть так, будто они посещают кружок. Это должно быть их постоянным рабочим местом. Трудоустройство планируем для того, чтобы ребята каждый день проводили со смыслом", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Тюменской области Маргарита Суворова.

Напомним, мастерские на первом этаже одного из домов на ул. Сургутской в Тюмени представители ТРАНБО "Открой мне мир" запустили в ноябре 2021 года. Горожане с аутизмом и ментальными нарушениями от 18 лет посещают их пять дней в неделю. Они выращивают микрозелень, пекут кексы, делают сувениры. Футболки с собственными принтами тюменцы с аутизмом и другими ментальными нарушениями представляли на различных мероприятиях — ярмарке ко Дню распространения информации о проблеме аутизма и фестивале "СВОЕ".

С тюменцами с аутизмом, глубокой инвалидностью, умственной отсталостью в мастерских ежедневно занимаются пять специалистов по коррекции поведения и психологи. Такие люди требуют индивидуального сопровождения. У них развивают коммуникацию, навыки взаимодействия с коллективом.

Не исключено, что для мастерских будут подыскивать новое место. По словам Маргариты Суворовой, пространство на Сургутской маловато. Помещение побольше позволило бы взять на работу больше ребят.

Отметим, за счет средств гранта приобретут недостающую часть оборудования для кулинарной мастерской. Команда проекта обучится для работы в графической мастерской. Часть расходов пойдет на сырье. Со средств гранта будет выплачиваться зарплата сопровождающим подопечных в мастерских и летнем лагере сотрудникам, услуги психолога-методиста для проведения занятий коммуникативного клуба для подопечных.

Инна Пахомова