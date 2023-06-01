Выставку бездомных животных проведут на фестивале "Бумеранг добра" в Ялуторовске

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Выставку-пристройство бездомных животных от группы помощи проведут участники экологического фестиваля "Бумеранг добра" на Сретенской площади в Ялуторовске 30 июня с 16 часов.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала руководитель социальных проектов АНО содействия развитию добровольчества "Добрыня" Ксения Ведьмедева.

"Девушки, которые занимаются передержкой животных, привозят их нам, рассказывают их истории. Мы фотографируем кошек и собак, распространяем снимки в социальных сетях. Многие животные находят себе новый дом. Например, на площадке в День города за полтора часа трех взяли новые хозяева", — добавила она.

На фестивале будет работать вещевой обменник. Организаторы примут одежду для нуждающихся. Также будет работать книгообменник - ранее издания направляли в Донецкую и Луганскую Народные Республики. На этот раз сформируют партию книг к новому учебному году для жителей Краснодона. Кроме того, на фестивале будут принимать макулатуру, батарейки и платиковые крышки. Собранные от их переработки средства также направят в группу помощи бездомным животным.

Если погода будет плохой, то экофест проведут в молодежном центре. В таком случае вдобавок к работе площадок проведут экоуроки и квест для детей. Фестиваль "Бумеранг добра" также планируют провести в Ялуторовске на последней неделе июля и второй неделе августа.

Инна Пахомова