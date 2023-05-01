Тюменцы преодолели страх публичных выступлений на шоу лаборатории "Спичка"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Финальное шоу лаборатории публичных выступлений "Спичка" стартовало в креативном пространстве "Гаражи" в Тюмени 28 мая.

Данный проект реализуют в Тюмени в третий раз. Тюменка Алина Захарова работает с молодежью, она часто замечала, что людям порой сложно презентовать себя, проекты, сообщества. Так у нее родилась идея проекта.

"Мы помогаем молодежи развивать навыки публичных выступлений. Сначала проводим образовательную часть, где ребята учатся выступать публично, осваивают ораторское мастерство. Именно в третьем сезоне у нас был эксперт по стилю, который рассказал о том, как подать себя на сцене с помощью одежды. Получившие новые навыки и знания ребята приготовили свои тексты с эксператами. На финальном шоу они показывают, чему научились за время проекта", – рассказала организатор лаборатории публичных выступлений "Спичка" Алина Захарова.

Заявочная кампания стартовала 25 апреля, а образовательный марафон – с 15 мая. Участники готовились к выступлению на протяжении трех недель. Они прошли занятие по технике речи, развитию голоса и дикции, реагированию в сложных ситуациях на сцене.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Создатель "Шоу коротких историй" Алексей Голомолзин обучал участников сторителлингу. "Мы учили молодежь рассказать истории. На самом деле, главное, мы учили ребят проявлять искренность, о важных темах, быть страстными рассказчиками. Делиться историями невозможно научить через какую-то теорию. Ребята выходили на сцену и рассказывали то, что они считают историями, а мы комментировали, отмечали моменты, которые нам запомнились. Потом знакомили их со структурой историй, рассказывали, как можно размещать какие-то кадры внутри", – поделился он.

Чтобы дойти до финала, ребятам важно было держать интригу до конца. Второй важный момент – история должна была быть простой – без научных терминов, канцеляризмов. Третье – история должна быть эмоциональной, в ней нужна драма или юмор, сказал эксперт лаборатории публичных выступлений "Спичка" Алексей Голомолзин. Также люди должны верить рассказчику.

17-летний Григорий Каковихин уверен, что полученные на "Спичке" знания в будущем пригодятся ему в жизни. Он принимал участие в проекте вместе с сестрой. "Мне нравится такое, еще и время проводишь с пользой, учишься новому. Выступить в конце на сцене – это очень классно. Было много встреч и эмоций. Они проходили в мультицентрах "Контора пароходства" и "Моя территория". Планирую выступать на сценах как ведущий. Мне будет полезно посещение таких событий", – сказал он.

Участник в своем выступлении рассказал о том, как будучи интровертом, он стал более открытым, когда стал посещать массовые встречи. "Страх – не в опасности, а в нас самих", – завершил он своё выступление.

Участница Елена Филипова пришла на проект, чтобы также побороть свой страх общения с незнакомыми людьми. В ходе проекта она заметила, что ей не так уж и страшно. В своем выступлении она рассказала о том, как долгое время не могла решиться пойти в зал, чтобы заняться йогой. Банальный страх лишил ее удовольствия на протяжении трех месяцев, подытожила она.

В целом проект охватил более 60 участников, до финала дошли 10 человек – именно они 28 мая рассказывают личные истории о том, как смогли преодолеть свои страхи.

Все они уже стали лучшими. Им вручат подарок от партнера, шоперы и статуэтки. Среди зрителей проведут голосование, по итогам которого выделят трех победителей. Им вручат призы зрительских симпатий.

Модератором шоу выступает ведущий утреннего шоу "Бригада У" на радиостанции "Европа плюс" Вэл. Отметим, третий сезон проекта тюменского мультицентра "Моя территория" реализован с помощью Гранта Росмолодежи. В 2022 году в городе состоялось два сезона.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инна Пахомова