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Театры и соло-артисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Королева приедут на "Сны улиц" в Тюмень

Общество, 17:04 23 мая 2023

из сообщества "Фестиваль уличных театров «Сны улиц» | Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Фестиваль уличных театров «Сны улиц» | Тюмень" во ВКонтакте (архив)

Театры и соло-артисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Королева, Тобольска приедут на XVIII Всероссийский фестиваль "Сны улиц", который состоится на пешеходной улице Дзержинского в Тюмени 30 июля.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала директор театра "Мимикрия" Полина Захарова.

Выступят и представители региональной столицы. "Конечно, Тюмень как всегда будет представлена несколькими коллективами. Впервые будет участвовать подростковая театральная студия из Ялуторовска. Формат спектаклей на фестивале в 2023 году рассчитан на семьи с детьми. Уверены, у нас получится семейный, уютный и добрый фестиваль", — поделилась она.

Также для зрителей предусмотрены творческие мастер-классы от партнеров. Организаторы уже приступили к подготовке.

Напомним, в марте 2023 года Всероссийский фестиваль уличных театров "Сны улиц" стал победителем конкурса по предоставлению грантовой поддержки социально ориентированным НКО.

Инна Пахомова

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