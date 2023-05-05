Фотовыставку с аудиоисториями серебряных волонтеров открыли в тюменской кофейне

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Домашними пирожками с картофелем и капустой угощали первых посетителей фотовыставки "Руки помощи" об истории серебряных волонтеров, которая открылась в кофейне "Какаошная" на ул. Дзержинского в Тюмени 5 мая.

На социальной выставке внутри атмосферного заведения можно увидеть восемь фотоисторий пожилых женщин-волонтеров в рамках проекта "А мне бабушка связала". После наведения камеры смартфона на QR-код посетитель попадает на страницу с историей о человеке, записанной в формате аудио.

"Есть очень трогательные рассказы. Например, 73-летняя Любовь Федоровна долгое время работала в детском доме. И теперь она помогает детям, оставшимся без попечения родителей", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор АНО "Штаб-квартира серебряного добровольчества" Ксения Шефер.

Авторы идеи неспроста выбрали локацию "Какаошной", в которой размещено много вещей 70-80-х годов. По словам Ксении Шефер, у посетителей выставки должно сложиться впечатление, что они пришли в гости к бабушке. На входе горожан встречала буфетчица "из СССР" с корзинкой пирожков и женщина-дворник в советском стиле.

Во дворе здания разместилась выставка изделий, которые своими руками создают серебряные добровольцы. Здесь можно увидеть чайники из лоскутков, кукол, шоперы и другие вещи. Волонтеры помогают детям, военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции.

"Они шьют и вяжут вещи для детей из дома малютки. Также проводят мастер-классы для детей, которые находятся в центре "Семья" — им прививают элементарные навыки штопки и шитья. Кроме того, они помогают нашим солдатам в зоне СВО. Зимой для них шили шубенки — военные перчатки — и стельки. Также они проводят благотворительные ярмарки. Вырученные средства тратят на помощь одиноким пожилым людям, перечисляют в специальный фонд", — рассказала Ксения Шефер.

На открытии фотовыставки желающие могут принять участие в мастер-классах например, создать своими руками куколку на удачу, оберег и унести изделие на память. Выставка-ярмарка проработает 5 мая до 17 часов. Сама же фотовыставка "Руки помощи" будет доступна на постоянной основе.

Напомним, проект "А мне бабушка связала" получил поддержку Фонда президентских грантов. В его рамках на проезде Солнечный была открыта добровольческая мастерская "Арт-изба". Там пожилые люди шьют, создают изделия для декора.

Инна Пахомова