Около 500 тыс. рублей выделили на проведение велофестиваля в центре Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

499 тыс. 965 рублей выделили Федерации велосипедного спорта Тюменской области на проведение велофестиваля по итогам конкурса муниципальных грантов среди социально ориентированных НКО.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" исполнительный директор Федерации велосипедного спорта Тюменской области Екатерина Смыляева, фестиваль по традиции пройдет 12 июня — в День России. Это городской праздник, на котором можно познакомиться друг с другом и затем собираться на выезды вместе. Участники могут посостязаться в конкурсах, посмотреть концерт.

"Обычно участники выполняют различные задания на велосипедах на площади у правительства и получают жетоны, а затем для них разыгрывают призы", — рассказала Екатерина Смыляева.

Она добавила, что сейчас идет обсуждение организации велопарада, когда колонна проезжает два километра по центральным улицам города.

Грантовые средства планируют пустить на баннеры с символикой мероприятия, которыми украсят Центральную площадь, транспортировку оборудования и оградительных заборов, охрану, изготовление футболок для организаторов и волонтеров. Ежегодно на локацию проведения велофестиваля привозят памп-трек из экопарка "Затюменский".

Отметим, поддержку по итогам проведенного администрацией Тюмени конкурса на предоставление муниципальных грантов социально ориентированным некоммерческим организациям в 2023 году получат 29 проектов. Общая сумма составила 13 млн рублей.

Инна Пахомова