В Тюменской области серебряных волонтеров поощряют отдыхом в санатории

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Санаторно-курортное лечение в санатории "Красная гвоздика" проходят серебряные волонтеры в Тюменской области. Такая форма мотивации у волонтеров 55+ есть только в тюменском регионе, подчеркнула директор АНО "Штаб-квартира серебряного добровольчества" Ксения Шефер.

Возможность восстановить силы в санатории имеют добровольцы, которые в течение года отработали 300 часов. С 10 апреля здесь находятся 17 отличившихся волонтеров. Отдыхать они будут 14 дней.

"Такого поощрения нет ни в одном регионе России. В санатории волонтеры замечательно проводят досуг, оздоравливаются. В Тюмени мы внимательно следим за ресурсным состоянием наших добровольцев. Для них организуют воркшопы, помогают прокачать навыки", — добавила директор штаб-квартиры.

В Тюменской области насчитывается более восьми тысяч серебряных волонтеров. Людей, которые вышли на пенсию, но не могут сидеть без дела, объединяет областная штаб-квартира серебряного добровольчества. Это готовая модель волонтерского центра с развитой инфраструктурой. Филиалы штаба есть во всех муниципальных образованиях региона на базе комплексных центров социального обслуживания населения.

"Именно поэтому для нас особенно важно социальное направление. Не так давно мы подумали над тем, чтобы интегрировать всех волонтеров в сферу социального обслуживания. Так, добровольцы помогают пожилым людям, оказывая адресную помощь. Идет работа с людьми, страдающими нарушением когнитивных функций, с постояльцами домов-интернатов", — рассказала Ксения Шефер.

Активные пожилые люди узнают о проектах из публикаций в СМИ, по "сарафанному радио". Нередко их приводят в штаб-квартиру серебряного добровольчества друзья и знакомые. Число волонтеров растет каждый год, большинство составляют женщины.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин