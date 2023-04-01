Проекты про выживание в дикой природе и здоровье получили деньги по итогам "Батла идей" в Тюмени

| Фото: из сообщества "Мультицентр «Моя территория» | Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Мультицентр «Моя территория» | Тюмень" во ВКонтакте (архив)

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Радик Хуснутдинов, Эвелина Жембровская и Матвей Пряников стали победителями "Батла идей" — финала образовательного марафона по подготовке к первому сезону конкурса "Росмолодежь.Гранты". Церемония состоялась в тюменском мультицентре "Моя территория" 18 апреля.

"Батл идей", в котором приняли участие более 20 авторов разных инициатив, состоял из двух блоков. Первый прошел в формате шоу "Голос". Во втором были организованы дебаты. На основе двух этапов эксперты выставляли авторам проектов баллы.

Трое лучших получили сертификаты на софинансирование. "Изначально при регистрации ребята определялись с тем, что нужно для софинансирования. Они могли выбрать видеографа на свои события, фотографа либо эксперта", — рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" Айгерим Уакпаева.

Сертификат на 15 тыс. рублей вручили автору проекта "Найти выход" Радику Хуснутдинову. Цель тюменца — создать образовательное мобильное приложение, по которому пользователи будут учиться поведению в дикой природе и ситуациях ЧС, при встрече с дикими животными, узнают, что делать при возникновении лесных пожаров, наводнений, землетрясений.

"В ближайшее время планируется выпуск мобильного приложения. Сейчас оно проходит финальные корректировки и модерацию", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" автор идей Радик Хуснутдинов.

Сертификат тюменец хочет потратить на дизайн стикеров, которые раздадут участникам пяти мастер-классов.

Радик Хуснутдинов собирается оформить заявку на первый сезон конкурса "Росмолодежь. Гранты". В 2022 году на форуме "Утро" он выиграл средства на начальную разработку мобильного приложения "Найди выход". В 2023 году хочет запросить деньги на оборудование, брендирование и манекены по первой доврачебной помощи.

Сертификат софинансирования на 10 тыс. рублей получила студентка института материнства и детства Тюменского медицинского университета Эвелина Жембровская с проектом "Дело не в теле". Она собирается выпустить 15 выпусков подкаста на Moi-portal, организовать три терапевтических группы с 30 участниками, в которых людям помогут разобраться со своими психологическими проблемами. Также в рамках проекта пройдут встречи со школьниками, на которых Эвелина Жембровская расскажет, как не получить расстройство пищевого поведения. Полученную по итогам "Батла идей" сумму она потратит на привлечение специалиста для сопровождения.

Студент института фармации Тюменского медицинского университета Матвей Пряников с проектом "Лекарственные растения и где они обитают" получил сертификат софинансирования на 5 тыс. рублей. "Когда я прошел практику, где мы изучали фитопрепараты, я с ужасом узнал, что эту дисциплину не изучают будущие врачи. Провел опрос. 95 процентов сочли важным изучение фитопрепаратов. Это и легло в основу проекта. Нашей целью стало повышение осведомленности 500 первокурсников Тюменского медицинского университета и 100 жителей города в сфере фитотерапии болезней", — рассказал Матвей Пряников и добавил, что средства потратят на приведение питомника в эстетический вид и расходники на косметику.

Как рассказала руководитель мультицентра "Моя территория", до "Батла идей" прошло два образовательных события. Первое — 24 часа консультаций с региональными экспертами, победителями региональных и федеральных грантовых конкурсов. "Потенциальные участники могли записаться на консультацию в любое время. Были даже ночные встречи в онлайн-формате. Я сама проводила консультацию в шесть утра, это было очень интересно. Ребята могли проработать идею и паспорт проекта", — поделилась она.

Второе — подготовка к батлу участников с региональным экспертом. Некоторые впервые презентовали свой проект незнакомому человеку, учились задавать вопросы.

Проекты предложены разные. "Приятно удивляет, что есть инициативы из муниципальных образований. Так, недавно познакомились с девушкой из Ярковского района, у которой есть свое тайм-кафе. Она приехала на одну из наших консультаций. Девушка подает заявку на грантовый конкурс. Все проекты, которые у нас представлены, подаются на конкурсы, в основном на "Росмолодежь. Гранты". Полученное по итогам "Батла идей" софинансирование станет хорошим бонусом, чтобы выиграть грантовый конкурс", — добавила Айгерим Уакпаева.

Инна Пахомова