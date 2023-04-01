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Поддержка молодых семей и пропаганда ЗОЖ стали популярными темами на конкурсе "Моя идея"

Общество, 16:19 12 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на первую волну конкурса "Моя идея" продолжается в Тюменской области. На данный момент наиболее популярными являются два направления - "Поддержка молодых семей, семейные ценности" и "Пропаганда ЗОЖ и охрана здоровья молодежи".

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала руководитель проектного офиса мультицентра "Моя территория" в Тюмени Айгерим Уакпаева.

На реализацию своего проекта жители региона могут выиграть до 100 тыс. рублей.

"Это стартовая площадка для тех, кто начинает свой путь в социальном проектировании. Не стоит переживать из-за отсутствия опыта. Наша команда поможет и направит. Также можно записаться на индивидуальную консультацию с наставниками конкурса, которые помогут правильно заполнить паспорт проекта", — сообщила Айгерим Уакпаева.

Принять участие могут жители Тюмени и Тюменской области от 14 до 35 лет. Защита проектов пройдет одновременно Тюмени, Ишиме и Тобольске. Зарегистрироваться можно до 17 апреля на сайте мояидея72.рф.

Инна Пахомова

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# конкурс , молодежь , Моя идея , проекты

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