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Высаживать сеянцы сосны учат желающих на фестивале "Экософия в Тюмени"

Общество, 15:57 09 апреля 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Мастер-класс по высадке сеянцев сосны проходит на фестивале "Экософия в Тюмени", который стартовал на набережной у мультицентра "Контора пароходства" 9 апреля.

"Это имитация процесса посадки леса, которая происходит в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". Здесь мы обучаем жителей Тюмени, как правильно пользоваться ручным инструментом, который называется меч Колесова, как высадить лес", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель председателя Всероссийского общественного движения "Волонтеры леса" Никита Суворов.

Также на мастер-классе тюменцев приглашают принять участие в мероприятиях по лесовосстановлению, которые проводятся два раза в год в посадочные сезоны — весной и осенью. В Тюменской области такие события уже стартовали, заверил Никита Суворов. Он добавил, что 20 мая в Тюменском районе в рамках Всероссийской акции "Сад памяти" состоится большая посадка деревьев. На мероприятие приглашают всех желающих.

Подробности участия можно узнать на сайте международной акции "Сад памяти".

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

На фестивале "Экософия в Тюмени", который продлится на набережной до 16 часов, горожане могут выбрать занятие на свой вкус — изготовить декоративную корзину, создать авоську или ковер из старой одежды, кастомизировать одежду. Дополнила событие ярмарка местных производителей, которые разделяют ценности организаторов.

Фестиваль является частью третьего полуфинала проекта "Экософия" президентской платформы "Россия — страна возможностей", который стартовал в Тюменской области 7 апреля.

Инна Пахомова

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# акция , деревья , мастер-классы

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