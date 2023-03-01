Состоящих на воинском учете тюменцев учат не бояться низких температур

| Фото: скриншот видео Федерации зимнего плавания Тюменской области | Фото: скриншот видео Федерации зимнего плавания Тюменской области

300 человек задействовали в проекте "Холодовой заряд" представители Федерации зимнего плавания Тюменской области. В его рамках мужчин, состоящих на воинском учете, учат не бояться низких температур и выполнять боевые задачи в ледяной воде.

"Участники нашего проекта — люди из Тюмени и Тюменского района, состоящие на воинском учете. Сейчас они проходят полевые сборы. Мы взаимодействуем с ТВВИКУ, внедрили в их программу подготовки аспект закаливания. Плюс дополнительно к нам подключаются обычные люди от 18 до 35 лет. Все участники разделены на группы и занимаются на специализированных базах закаливания. 19 марта мы провели очередные занятия на полигоне ТВВИКУ на озере Андреевском. В этот же день позднее работали с двумя группами на базе клуба зимнего плавания "Кристалл", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель руководителя федерации зимнего плавания Тюменской области Артем Елисеев.

Проект разделен на несколько блоков. В первый входят практические занятия, мастер-классы, лекции, чек-ап здоровья. В начале следующей недели первая группа пройдет медицинские тесты для того, чтобы исключить риски для здоровья. Следующий блок, который реализуют в конце апреля, включает итоговые испытания. Они пройдут в формате любительских соревнований. Подразумевается, что каждый участник подготовит себя к устойчивости к холоду и проплывет свои первые 25 м в ледяной воде в бассейне.

22 марта в 15 часов все желающие в рамках проекта смогут посетить лекцию руководителя научно-образовательного центра "Регион здоровья" Антона Яркина в конференц-зале офиса "Этажи" на ул. Ленина. Эксперт расскажет об основах закаливания.

Проект "Холодовой заряд" стартовал в феврале 2022 года. Он реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. По итогам первого конкурса 2023 года Федерация закаливания и спортивного зимнего плавания получила более 805 тыс. рублей.

Инна Пахомова