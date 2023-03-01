На фестивале "Теплые коты 2.0" тюменцы могут увидеть собак из приюта "Лучший друг"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Помочь приютским животным могут тюменцы на фестивале доброты "Теплые коты 2.0". Он открылся в молодежном театральном центре "Космос" в Тюмени 14 марта. Событие продлится до 20 часов.

Куратор приюта "Лучший друг" Алена Ажгибецова привела на фестиваль двух собак по кличкам Куба и Олег. "Они коммуникабельные, социальные. Наши животные разные, но все они привыкшие к людям, так как в приют приезжает много посетителей. Собаки не боятся людей, подходят к ним. Нужно брать животных из приютов. Сейчас в приюте содержится около ста собак и четыре кошки", – сказала она.

Приют "Лучший друг" может посетить любой желающий. Один или двое человек могут приехать в любой день с 10 до 16 часов. Школьный класс или группа людей могут побывать здесь по предварительной договоренности. Помощь приютским животным нужна всегда.

До 20 часов на фестивале "Теплые коты 2.0" в МТЦ "Космос" горожане смогут принести корм для животных приюта, сдать макулатуру, вырученные средства от которой пойдут на содержание животных приюта "Лучший друг", принять участие в экобукинге. Также работает фримаркет, где горожане могут обменяться одеждой, вещами.

Как рассказала исполнительный директор организации "Грин хелперс", руководитель проекта "Теплые коты 2.0" Юлия Стафеева, миссия события – помогать животным и природе. Она добавила, что это вторая версия проекта. Первую реализовали в 2021 году с привлечением средств Фонда президентских грантов. Фестивали проводили каждый месяц. Вторую версию авторы задумали, когда поняли, что хотят организовать для добровольцев более длительное обучение.

"В итоге проект вырос по длительности. Он идет с сентября по май. "Теплые коты 2.0" включает в себя лекции, тренинги, мастер-классы. Этот фестиваль полностью организован нашими волонтерами под руководством опытных наставников", – добавила Юлия Стафеева.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Также к фестивалю присоединились более десяти серебряных волонтеров. Они проводят творческие мастер-классы для всех желающих. Одним предлагают создать из ткани петушка для домашнего кукольного театра, другим – оберег в виде куклы-мотанки.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Официальное открытие фестиваля "Теплые коты 2.0" назначено на 17 часов. После приветственных слов начнется волонтеры расскажут о своей деятельности, состоится музыкально-поэтический вечер, тренинг "Слагаемые счастья" от главного специалиста отдела общей профилактики центра внешкольной работы "Дзержинец" Галина Прокопенко.

"Фестиваль доброты "Теплые коты 2.0" – проект АНО "ДМЦ "Грин хелперс", который реализуется на средства, полученные по итогам конкурса грантов губернатора Тюменской области.

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Инна Пахомова