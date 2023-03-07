Фестиваль доброты "Теплые коты 2.0" пройдет в тюменском МТЦ ""Космос"

| Фото: предоставлено организаторами фестиваля "Теплые коты 2.0" | Фото: предоставлено организаторами фестиваля "Теплые коты 2.0"

Фестиваль доброты "Теплые коты 2.0" пройдет в молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики 165а) 14 марта с 15 до 20 часов. Горожане смогут принести корм для животных приюта "Лучший друг", сдать макулатуру, принять участие в экобукинге и фримаркете, сообщают организаторы.

"Фестиваль доброты "Теплые коты 2.0" - проект АНО "ДМЦ "Грин хелперс", который реализуется на средства, полученные по итогам конкурса грантов губернатора Тюменской области.

Фестивали доброты организация "Грин Хелперс" проводит в Тюмени с 2018 года. Последний из них – "Поколения, сплоченные добром" - состоялся в январе.

"Проект "Теплые коты 2.0" реализуется с осени 2022 года. За это время наши волонтеры многому научились. При поддержке своих наставников они проведут мартовский фестиваль в "Космосе" сами. Уверен, получится прекрасное событие для жителей и гостей Тюмени", - поделился директор организации "Грин хелперс" Дмитрий Пронин.

Тюменцы могут принести не только корм для животных, но и хозяйственные принадлежности, медикаменты, картон и бумагу. Все вырученные средства от сдачи на переработку пойдут на содержание животных приюта "Лучший друг". Посетители примут участие в экобукинге и фримаркете.

Также в программе фестиваля — лекции, мастер-классы и музыкально-поэтический вечер. Открытие события и концертной части намечено на 17 часов. Для посещения лекций, мастер-классов и музыкально-поэтического вечера необходимо зарегистрироваться, так как количество мест ограничено.

Подробную информацию можно узнать по ссылке.