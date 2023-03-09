Сто игровых комплектов "Земля отцов 72: культурное наследие" передали тюменским библиотекарям

| Фото: из сообщества "Библиотеки Тюмени" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Библиотеки Тюмени" во ВКонтакте

Сто игровых комплектов "Земля отцов 72: культурное наследие" передали тюменским библиотекарям организаторы проекта – региональная Ассоциация семейного спорта и физической культуры.

По словам президента Ассоциации семейного спорта и физической культуры Тюменской области Александра Чехонина, теперь в каждой библиотеке города дети смогут поиграть в нее.

7 марта в Центральной городской библиотеке прошел семинар-игротека в рамках проекта "Земля отцов 72: культурное наследие". Настольная игра "Земля Отцов 72: Культурное наследие" (6+) посвящена истории Тюменской области в лицах 25 именитых исторический персоналий. Среди них представлены писатели Владислав Крапивин, Иван Ермаков, Петр Ершов, Владислав Мальцев, Зот Тоболкин и другие.

Александр Чехонин добавил, что в будущем библиотекари самостоятельно организуют краеведческие игротеки для жителей и гостей города. Реализация проекта продолжается. До конца месяца авторы идеи планируют вовлечь тысячи школьников посредством взаимодействия с советниками директоров по воспитанию.

Проект является победителем конкурса грантов губернатора Тюменской области для социально ориентированных НКО в 2022 году, поддержан Фондом президентских грантов. Авторы настольной игры проекта – Григорий Кудашов и Александр Чехонин.

Инна Пахомова