Более 900 тысяч рублей выделили на проведение фестиваля тактических игр и видов спорта в Тюмени

| Фото: сообщество "Федерация лучного боя" во ВКонтакте (архив) | Фото: сообщество "Федерация лучного боя" во ВКонтакте (архив)

968 тыс. рублей выделено на реализацию тюменского фестиваля тактических игр и видов спорта Tactic fest по результатам конкурса от Росмолодежи на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям. Событие пройдет в июле 2023 года.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор АНО "Центр развития тактических игр и видов спорта "Федерация лучного боя" Денис Марилов, проект "Тактические виды спорта" (Tactic fest) объединит опыт двух направлений — работу с подростками и привлечение отцов. "В этом и заключается его определенная уникальность. Задача также продвигать те дисциплины, которые уже работали и новые направления, где возможен выход на одну площадку одновременно родителя и ребенка", — сказал он.

Проект Tactic fest состоит из двух основных блоков. Первый — это серия промо-турниров по различным дисциплинам, в которых могут участвовать, в том числе отцы. Авторы идеи добавят такие дисциплины как Nerf, "Юкигассен", "Дартс" и другие. Сейчас они ждут приглашения от школ города и районов, в которых начнут реализацию промо-турниров.

Второй блок касается организации итогового мероприятия фестиваля Tactic fest у мультицентра "Контора пароходства" в День города. По словам Дениса Марилова, это будет мультинаправленное спортивное мероприятие, где на различных тактических площадках компетентные участники представят свои дисциплины.

"Можно будет принять участие в промо-турнирах и посетить мультиплощадку. Благодаря грантовой поддержке мы организуем данные мероприятия для горожан и гостей города абсолютно бесплатно. В процессе реализации также подготовим медиаконтент, который позволит следить за развитием проекта. Вся информация по планируемым мероприятиям, заявки на участие и обратная связь будут размещены на странице "Федерации лучного боя" во ВКонтакте", — добавил Денис Марилов.

АНО "Центр развития тактических игр и видов спорта "Федерация лучного боя" существует в Тюмени более трех лет. Главная задача, которую перед собой ставят общественники, - развитие спортивных дисциплин, таких как лучные бои, лазертаг, страйкбол, практическая стрельба и многие другие.

"Мы достигли серьезных успехов и впереди еще много работы. В основном работали с подростками, но с опытом пришло понимание, что охват аудитории должен стать шире. Так совместно с нашими коллегами центром "База героев", "Совет отцов Тюменской области", центром "Достойный выбор", мы организуем мероприятия для повышения социальной активности отцов", — заключил Денис Марилов.

Инна Пахомова