Патриотические сити-квесты и "Школу реставратора" проведут поисковики Тюменской области в 2023 году

| Фото: из сообщества "Областной поисковый центр им. Артура Ольховского" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Областной поисковый центр им. Артура Ольховского" во ВКонтакте (архив)

Реализация традиционных мероприятий, которые организует ТРОО "Областной поисковый центр им. Артура Ольховского" в Тюменской области, продолжится в 2023 году. Это сити-квест "В тылу ковалась победа", создание уголков боевой славы, "Школа реставратора" и другие проекты.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал председатель правления ТРОО "Областной поисковый центр им. Артура Ольховского" Ростислав Ольховский.

В Тюмени уже приступили к проведению событий патриотической направленности для подрастающего поколения. В парке "Алебашево" с 1 по 28 февраля проходит военно-патриотическая игра "Зарница".

Идет активная подготовка к весенней экспедиции, которая стартует в середине апреля. По 25 марта продлится просветительская акция "Нам доверена память", в рамках которой поисковики выезжают в школы, где знакомят учащихся со своей деятельность, помогают больше узнать об истории Великой Отечественной войны.

В скором времени в регионе запустят исторический сити-квест "В тылу ковалась Победа". В нем примут участие команды школьников от каждого общеобразовательного учреждения. Механика сити-квеста такова: ребята с помощью подсказок передвигаются по станциям на улице в соревновательной форме. Побеждает тот, кто справляется с заданием быстрее всех.

| Фото: из сообщества "Областной поисковый центр им. Артура Ольховского" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Областной поисковый центр им. Артура Ольховского" во ВКонтакте (архив)

Также в 2023 году создадут 80 уголков боевой славы, годом ранее в школах Тюмени открыли более 20 таких экспозиции. В качестве экспонатов - предметы, найденные на местах сражений. "Этот проект в самом разгаре. Недавно в школе №41 мы презентовали его главе города Руслану Кухаруку", - добавил Ростислав Ольховский.

Летом в Тюмени стартует "Школа реставратора" совместно с "Отрядами мэра". Школьникам предстоит приводить найденные поисковиками предметы в надлежавший вид. Этот проект как раз и помогает пополнять фонды Музея истории поискового движения Тюменской области.

Отметим, 10 февраля в ДТиС "Пионер" состоялось собрание командиров поисковых отрядов Тюменской области. Это традиционное мероприятие, на котором обсуждают планы на год, делятся опытом. "Сегодня обсудили, какие отряды и в какие районы поиска поедут. У нас наметилось три района, один — автономный, куда люди выезжают отдельно от общей группы. Основным направлением станет работа на территории комплекса "Зайцева гора" в Калужской области", — добавил председатель правления ТРОО "Областной поисковый центр им. Артура Ольховского".

Инна Пахомова