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Тюменцы разработали обучающую настольную игру по органической химии

Общество, 14:45 15 февраля 2023

пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: пресс-служба Альянса СО НКО

Обучающую игру "Оазис: Путь преобразования", которая знакомит с основами органической химии, разработал молодой тюменский ученый Алексей Русских. Дизайн и визуальное оформление сделала проект-менеджер Альянса СО НКО Наталья Котельникова.

По сюжету игрокам предстоит примерить на себя роль известных ученых-химиков, которые потерпели крушение на самолете и оказались в самом центре жаркой пустыни, сообщает пресс-служба Альянса СО НКО. Чтобы выжить игрокам придется построить свой оазис – место пригодное для выживания, видное с самолета и способное привлечь к себе внимание даже из космоса. Для этого им необходимо использовать оставшиеся после авиакатастрофы реактивы и найденные в пустыне ресурсы. В процессе игры нужно научиться создавать молекулы из отдельных элементов и с помощью цепочек преобразований из доступных в диких условиях химических веществ синтезировать полезные для выживания соединения и объекты.

В игру можно играть одному, вдвоем, или большой компанией в режиме "Команда на команду". По условиям побеждает тот, кто создал больше всего объектов и веществ и чей оазис более пригоден для жизни. "Оазис: Путь преобразования" рекомендуется к использованию игрокам от 14 лет.

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# Альянс СОНКО Тюменской области , игра , химия

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