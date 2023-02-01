В Ялуторовске приступили к подготовке серебряных фитнес-инструкторов

| Фото: предоставлено АНО "Пристань добрых дел" | Фото: предоставлено АНО "Пристань добрых дел"

Занятия по проекту "Серебряный фитнес-инструктор" стартовали в студии женского фитнеса F-studio в Ялуторовске. К лету здесь подготовят серебряных волонтеров-инструкторов, которые будут работать со сверстниками и людьми постарше.

Сформировано две группы по 20 человек с учетом возрастных и физиологических особенностей. Для одной проводятся более интенсивные тренировки: силовой тренинг, аэробика, пилатес, которые позволяют быстрее снять напряжение, зарядиться положительными эмоциями. Группа мягкого фитнеса предполагает меньшую активность: суставная гимнастика, стретчинг, дыхательные упражнения.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проектного направления АНО "Пристань добрых дел" Анна Маликова, в неделю для каждой из двух групп проводят по два занятия. Возраст участников варьируется от 55 до 75 лет.

Подготовка серебряных фитнес-инструкторов станет хорошей практикой для увеличения базовых активностей, поможет создать небольшие коллективы для занятий спортом.

Пенсионерам идея нравится. Людмила Таловикова ранее занималась в группе "Серебряный фитнес", эти встречи, по словам участницы, открыли для нее новые горизонты. "Это и укрепление своего здоровья, и новые друзья, единомышленники, и перспектива поделиться своими эмоциями с теми, кто еще не попробовал, не ощутил себя на спортивной площадке. Логично, что я захотела пройти курс обучения в проекте "Серебряный фитнес-инструктор". Я уже представляю, как с июня выйдут на спортивную площадку по улице Свердлова мои бывшие соседи, возможно, с внуками, и мы начнем занятия фитнесом с желанием и улыбками", — поделилась Людмила Таловикова.

Серебряных фитнес-инструкторов отберут до конца февраля из числа участников проекта, занимающихся уже сейчас на базе F-studio. Мини-группы для занятий по месту жительства организуют в мае. В июне и июле каждый участник будет проводить занятия для своего небольшого коллектива. Авторы проекта подсчитали, что к регулярным занятиям физической культурой в небольших группах таким образом привлекут не менее 70 человек.

Проект нацелен на расширение круга старшего поколения, регулярно занимающихся физической культурой в Ялуторовске и Ялуторовском районе.

Проект "Серебряный фитнес-инструктор" реализуется с использованием гранта президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов. Он продлится по 31 июля.

Инна Пахомова